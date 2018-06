Brückenschlag zwischen Gegenwart und Geschichte

19 Mitglieder der Familie Homan sind aus den USA angereist, um an den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal teilzunehmen. Drei ihrer Vorfahren haben das genossenschaftliche Geldinstitut insgesamt mehr als 60 Jahre lang geleitet. Die Heumanns gehörten zu den ältesten jüdischen Familien Laupheims.

„Die Entstehungsgeschichte unseres Hauses ist eng mit der Familiengeschichte der Homans verwoben“, hob der Vorstandsvorsitzende Dieter Ulrich am Mittwochabend bei einem Empfang im Richard-Heumann-Saal hervor und sprach von einem Brückenschlag zwischen Laupheim und den USA, zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. „Deshalb sind wir für den Kontakt, den wir miteinander pflegen, dankbar.“

Unter den Besuchern sind Enkel und Urenkel von Richard Heumann. Er wurde 1885 geboren, kämpfte im Ersten Weltkrieg als Soldat und war von 1919 bis 1933 Direktor der hiesigen Gewerbebank, Vorläuferin der heutigen Volksbank Raiffeisenbank. Heumann steuerte sie erfolgreich durch die unruhigen Jahre der Weimarer Republik, genoss hohes Ansehen und engagierte sich in einer Vielzahl von Vereinen. Die Gewerbebank habe sich damals zu einer für eine Klein-stadt unüblichen Größe entwickelt, erläuterte Dieter Ulrich. Sie praktizierte Handel und Kreditvergabe in ausländischen Währungen, bot Versicherungen, Steuer- und Wirtschaftsberatung an.

„Richard Heumann war ein Mann mit Visionen und Wissen“, sagte Ulrich. „Wir schätzen seinen Beitrag in der Geschichte unserer Bank sehr hoch.“ Gleiches gelte für Josef und Beno Heumann in den Jahrzehnten davor. „Was sie säten, bereitete den Boden für das folgende Wachstum und das heute bestehende Bankhaus.“

Ulrich erinnerte auch an das, was Richard Heumann nach Hitlers Machtergreifung widerfuhr. Die Nazis zwangen ihn, seinen Posten als Bankdirektor zu kündigen. Im Juli 1934 verließ er mit Frau und Kind die Stadt, sie gingen ins Pariser Exil. Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 gelang Heumanns Familie die Flucht in die Schweiz. Er selbst wurde interniert und im August 1942 nach Auschwitz deportiert. Dort wurde er ermordet oder starb an Krankheit und Erschöpfung.

Viele Mitglieder der Familie Homan leben heute in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Etliche von ihnen waren bereits mehrfach in Laupheim, allen voran Chelsea, Urenkelin von Richard Heumann. Andere sind zum ersten Mal hier, so auch Shari Gadoth aus Detroit, eine Großnichte. „Wir möchten sehen, wo die Wurzeln sind“, sagen sie und ihr Mann Ron. Am heutigen Donnerstag wollen sie den jüdischen Friedhof und das Museum besuchen.

Nach der Ankunft am Mittwoch schauten sich die Gäste im Fernsehen das WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea an. Sie schwenkten schwarz-rot-goldene Fähnchen – genützt hat es nichts. Am Freitag sind sie bei der Jubiläumsgala der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal im Kulturhaus dabei.