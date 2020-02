Bogenschützen qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Drei Laupheimer Bogenschützen haben sich für die Deutsche Meisterschaft vom 13. bis 15. März in Hof qualifiziert.

Dies ist ein großer Erfolg für Anna Fuchs, Maik Szarszewski und Felipe Thanner vom BSC Laupheim. Als Anna Fuchs bei den Württembergischen Meisterschaften in Weil im Schönbuch mit einem sehr guten Ergebnis von 542 Ringen Vizemeisterin wurde, hatte sie die Qualifikation mit 14 Ringen übertroffen und darf damit zum ersten Mal bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen.

Der Paralympicteilnehmer Maik Szarszewski trainiert seit zwei Jahren beim BSC Laupheim. Er hat sich in dieser Zeit der talentierten Schützin Anna Fuchs angenommen und sie so auf die Erfolgsspur gebracht. Umso erfreulicher ist es für beide, dass Trainer und Schützling gemeinsam an diesem größten deutschen Bogenevent teilnehmen.

Für Felipe Thanner, der schon an vielen nationalen und internationalen Wettkämpfen teilgenommen hat, ist es schon das zweite Mal, dass er in der Königsklasse mitschießen darf.

Thomas Haller, Thierry Piault und Lars-Oliver Seidel scheiterten an der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft mit nur einem einzelnen Ring. Bei insgesamt 1584 Ringen ist dies extrem knapp. „Tragisch, aber nicht zu ändern“, kommentierten die enttäuschten Schützen.

Das hohe Niveau des BSC Laup-heim ist das Ergebnis der Modernisierung der Trainingszeiten im Vereinsheim in Bihlafingen, schreibt der Verein. Seit dem vergangenen Jahr ist es möglich, rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zu trainieren. Dies sei dem heutigen Zeitgeist geschuldet, denn Beruf, Schichtarbeit, Studium oder anderes lassen immer weniger Raum für feste Trainingszeiten.