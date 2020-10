Bluthochdruck ist das Thema beim Arzt-Patienten-Forum

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Bluthochdruck? Diese und andere Fragen beantwortet Dr. Hans-Ulrich Goos, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie in Laupheim und Ochsenhausen, beim Arzt-Patienten-Forum am Mittwoch, 14. Oktober, von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Galerie Schranne, Marktplatz 17, in Laup-heim. Veranstalter ist die VHS Laup-heim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Hohes Risiko

Bluthochdruck betrifft in Deutschland Millionen von Menschen. Er ist ein hohes Risiko für Herz und Kreislauf und wird oft verkannt. Die Folgen eines unbehandelten hohen Blutdruckes sind schwerwiegend und betreffen alle Organsysteme, Herz, Kreislauf, Gefäße, Gehirnfunktion und vieles mehr. Wird ein Bluthochdruck erkannt, lässt er sich in fast allen Fällen wirkungsvoll senken. Ob dadurch auch Gefäßverkalkung und Demenz vermieden wird?

Der Referent berichtet über die Ursachen und Risiken des Bluthochdrucks und wie diese Risiken zu beherrschen sind.