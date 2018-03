Blasorchester Südwind feiert Jubiläum

Mit einem international renommierten Dirigenten erarbeitet das Blasorchester Südwind an zwei Wochenenden ein Konzertprogramm. Es ist bereits die 20. jährliche Arbeitsphase des Blasorchesters Südwind. Einige Musiker aus dem Raum Ehingen wirken im Orchester mit. Das Konzert wird aufgeführt am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr im Kurzentrum in Bad Buchau und am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr im Kulturhaus Laupheim.

Im Blasorchester Südwind kommen jährlich Musikstudenten und Dirigenten, ambitionierte Amateure und professionelle Musiker aus dem Raum Oberschwaben zusammen. Das Orchester wurde 1998 um einen musikalischen Freundeskreis im Kreis Biberach gegründet. Im Jahr darauf wurde das erste Konzert, unter der Leitung von Douglas Bostock, aufgeführt. Die Proben finden im Wechsel in der Landesakademie Ochsenhausen, in Biberach, Bad Buchau oder Laupheim statt.

Das Orchester ist in Ehingen durch viele Konzerte in der Lindenhalle bestens bekannt. Aus dem Raum Ehingen wirken im Orchester mit: Patrick Hammer und Simone Schuster (Saxofon), Katharina Leutz und Christoph Traub (Horn) sowie Michael Porter (Schlagzeuglehrer an der Musikschule Ehingen). Thomas Frasch, ehemaliger Leiter der Stadtkapelle Munderkingen, aktuell Stadtkapellmeister in Kempten, wird das Südwind-Trompetenregister zum 20. Mal anführen.

Das Know-how und die Raffinessen internationaler Dirigenten, teilweise auch Komponisten, ist selbst nach so vielen Jahren für die Mitwirkenden immer noch interessant. Für das diesjährige Jubiläumskonzert konnte als musikalischer Leiter der portugiesische Dirigent Alberto Roque gewonnen werden.

Roque ist Dirigent und Dozent an der Musikhochschule Lissabon, künstlerischer Leiter und Chefdirigent beim Kammerorchester Ars Lusitanae in Leiria/Portugal sowie Mitglied im Planungskomitee der „World Association for Symphonic Bands and Ensembles“ (WASBE). Im Jahr 1998 gewann Alberto Roque beim internationalen Dirigierwettbewerb des „Besançon International Musik Festivals“ den ersten Preis. Der 50-Jährige arbeitete bereits mit namhaften portugiesischen Orchestern sowie der Banda Sinfónica de Madrid, dem Israel National Youth Wind Orchestra und vielen internationalen Instrumentalsolisten zusammen, unter anderem auch mit Roger Hodgson von der Band Supertramp.

Das Konzertprogramm wird mit der Passacaglia (Homage on B-A-C-H) von Ron Nelson eröffnet. Den zweiten Konzertteil eröffnet Südwind mit der Trauermusik von Richard Wagner. Außer diesen beiden Werken wird ein Konzertprogramm mit originalen Kompositionen, überwiegend aus Portugal, präsentiert.

Bei der Rhapsodie „Porto de Saudades“ (Porto, ich vermisse dich) von Nelson Jesus wird es dem Hörer nicht schwer fallen, sich ein lebhaftes Bild mit Charakteren, Palästen und Weinbergen rund um die portugiesische Hafenstadt Porto zu machen. Zahlreiche Kompositionspreise hat der in Portugal geborene Komponist Luis Cardoso gewonnen. Von ihm wird das Blasorchester Südwind das Werk „Eli, Eli“ aufführen. Freunde von monumentaler sinfonischer Blasmusik dürften bei dem Werk „Sinfonietta Nr. 1“ von Alexandre Almeida nicht zu kurz kommen. Von dem in Ecuador geborenen Komponisten Jorge Campos, der gerne mit Elektro-Akustik-Effekten experimentiert, stammt das Werk „Interlúdio“.