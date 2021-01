„Bisher gut durch die Krise gekommen“: VR-Bank Laupheim-Illertal wächst im Geschäftsjahr 2020

Die Corona-Pandemie hat auch die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal vor besondere Herausforderungen gestellt. Dennoch verzeichnet die Genossenschaftsbank für das Jahr 2020 eine robuste Geschäftsentwicklung. „Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen“, wird der Vorstandsvorsitzende Dieter Ulrich in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Bank sei 2020 gut aus den Startlöchern gekommen, so Ulrich. „Dann traf auch uns die erste Welle der Covid-19-Pandemie mit voller Wucht.“ Der direkte Kontakt von Kunden und Mitarbeitern wurde eingeschränkt, der bediente Service zeitweise eingestellt. Um die telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen, wurde das Kundendialogcenter personell aufgestockt und auf zwei Standorte verteilt. Die Nachfrage nach digitalen Angeboten stieg in dieser Phase kontinuierlich an. Mittlerweile nutzen nach Angaben der Bank knapp 60 Prozent der Kunden mit einem Girokonto das Online-Banking. Überweisungen werden zu 77 Prozent digital getätigt. Bei der Beantragung staatlicher Corona-Soforthilfen und bei Ratenstundungen sei die Bank ihren Mitgliedern und Kunden zur Seite gestanden.

Wie sich die Geschäfte im weiteren Jahresverlauf entwickeln würden, sei im Frühjahr nicht einzuschätzen gewesen, so Ulrich. Im Sommer habe es dann aber, analog zur positiven Entwicklung an der Börse, einen regelrechten Aufschwung im Kundengeschäft gegeben.

Besonders erfreuliche Entwicklung im Wertpapierbereich

Die Bilanzsumme der VR-Bank Laupheim-Illertal ist im Geschäftsjahr 2020 um rund sechs Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro gewachsen. Besonders erfreulich gestaltete sich laut Ulrich der Wertpapierbereich. Durch einen regen Aktienhandel, den Absatz von Kapitalmarktfonds und Zuwächse beim Wertpapiersparen habe sich das gesamte Vermögensanlagegeschäft gut entwickelt.

„Bei den privaten Wohnbaufinanzierungen und gewerblichen Investitionskrediten sehen wir bemerkenswerte Zuwächse“, so der Bankchef. „Dabei handelt es sich bei 90 Prozent um zukunftsgerichtete Investitionen, die mit der Corona-Pandemie nichts zu tun haben.“

Fusion mit Raiba Erlenmoos ist vollzogen

Die Fusion mit der Raiffeisenbank Erlenmoos wurde unter Corona-Bedingungen vollzogen. Auf beiden Seiten gab es einstimmige Voten für die Verschmelzung. Am 19. September fand die technische Zusammenführung statt. Im Rahmen einer Ergänzungswahl wurden Ende November sieben Vertreter aus Erlenmoos in die Vertreterversammlung gewählt.

Ein Prozent Dividende für 2019

Nachdem die Bundesanstalt für Finanzaufsicht im Laufe des Jahres 2020 allen Banken und Sparkassen empfohlen hatte, wegen der Corona-Krise keine Dividende zu zahlen, wurde die Abstimmung darüber verschoben. „Aufgrund einer nachhaltigen, stabilen Ertragsprognose für die nächsten Jahre“ haben Vorstand und Aufsichtsrat den Vertretern Mitte Oktober dann doch schriftlich eine Dividende von einem Prozent vorgeschlagen. „Unsere Bank ist kerngesund, hat im Jahr 2019 sehr gut gewirtschaftet und verfügt über ausreichend Kapitalpuffer“, begründet Dieter Ulrich die mit klarer Stimmenmehrheit getroffene Entscheidung. Am 10. Dezember wurde an alle Anteilseigner eine einprozentige Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ausbezahlt. Für 2020 plant die Bank mit einer Dividende von zwei Prozent. Dies allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren Haltung der Bankenaufsicht, die noch nicht abschließend einzuschätzen sei.

„Enorme Unsicherheiten“

„Das Geschäftsjahr 2021 wird weiterhin stark von der Entwicklung der Pandemie geprägt sein“, lautet der Ausblick der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal. Mutationen der Covid-19-Viren und der schleppende Impfstart ließen derzeit keine seriöse Einschätzung zu, wann eine Rückkehr zu einigermaßen normalen Verhältnissen erfolgen kann. Auch zur Geschäftsentwicklung der Bank sei momentan keine verlässliche Prognose möglich.

„Die enormen Unsicherheiten bei den Unternehmen und die Sorgen in der Bevölkerung stellen unsere Kunden und uns vor gewaltige Herausforderungen“, betont Dieter Ulrich. Themen wie Digitalisierung und die Einführung neuer Technologien würden weiterhin im Fokus stehen. Bei der VR-Bank Laupheim-Illertal werde die Digitalisierungsoffensive weiter vorangetrieben. Damit wolle man den Kunden, neben dem wichtigen persönlichen Kontakt zum Betreuer, zusätzliche digitale Angebote unterbreiten.

„Je länger die Pandemie andauert, desto größer werden die wirtschaftlichen Folgen für bestimmte Branchen sein“, beurteilt Dieter Ulrich die aktuelle Situation. Sein Haus sehe sich aber durch die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre und die damit einher gehende gute Eigenkapitalausstattung gewappnet, die Corona-Krise gemeinsam mit den Mitgliedern und Kunden bewältigen zu können.