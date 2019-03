Bischof Fürst firmt 22 Jugendliche

Einen Festtag mit hohem geistlichen Besuch hat die katholische Kirchengemeinde Sankt Georg und Sebastian in Untersulmetingen am Samstag gefeiert. Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, war gekommen, um das Heilige Sakrament der Firmung an 22 Jugendliche zu spenden.

Der Gottesdienst war eine festliche und würdige Feier, musikalisch gestaltet von der Jugendband Little Mooore. In seiner Ansprache machte Bischof Fürst den Jugendlichen Mut, sich in Kirche und Gesellschaft zu engagieren – sie seien deren Zukunft. „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist“, sagte der Bischof. Daraufhin salbte er die Stirn der Jugendlichen mit Chrisam, um die Bindung zu Jesus zu festigen. Während der Zeremonie standen auch die Paten der Firmlinge mit am Altar. Gebhard Fürst zeigte sich als offener und volksnaher Bischof und widmete jedem Firmling ein paar persönliche Worte.

Die Jugendlichen waren von Jürgen Poschik und einem Team in Form eines Alpha-Kurses auf die Firmung vorbereitet worden. An zehn Themenabenden setzten sich die jungen Teilnehmer mit einem Glaubensthema auseinander, das jeweils von einem Referenten mit einem Impulsvortrag vorgestellt wurde. Bei einem Wochenende im Kloster Untermarchtal hatten die Jugendlichen nicht nur Spiel und Spaß, sondern bereiteten sich auch auf das Sakrament der Beichte vor. Zum Abschluss des Wochenendes wurde den Firmlingen die Beichte abgenommen.

Gefirmt wurden in Untersulmetingen: Marco Bammert, Emma Böhringer, Julia Böhringer, Oskar Ehe, Carmen Ganser, Patrick Hanser, Justin Hartig, Leonas Henle, Pia Henle, Isabel Jerg, Marcel Jörg, Fabian Koch, Kilian Rapp, Maren Stöferle, Raphael Straub, Jonathan Süß, Luisa Tanios, Sofia Tanios, Alicia Völk, Tamina Werz, Klara Wesinger und Joshua Wiest.