Bis Ende September soll feststehen, ob das Laupheimer Rathaus saniert oder neu gebaut wird

Wie steht es um das geplante Zentrum für Älterenmedizin am Bronner Berg, wie um das dringend sanierungsbedürftige frühere „Hotel Post“? Gründet die Stadt Laupheim eine kommunale Wohnbaugesellschaft? Und bis wann soll die Entscheidung fallen, ob das Rathaus saniert und erweitert oder neu gebaut wird? Diese und andere Fragen erörtert Roland Ray wenige Tage, bevor die kommunalpolitische Arbeit nach der Sommerpause wieder Fahrt aufnimmt, im Interview mit Oberbürgermeister Gerold Rechle.

SZ: Herr Rechle, das große Fest zum Jubiläum „150 Jahre Stadt Laupheim“steht vor der Tür. Kommt Vorfreude auf?

Rechle: Die Vorfreude ist riesig. Obwohl wir schon das ganze Jahr durch die Bank schöne Veranstaltungen hatten, ist das der Höhepunkt. Ich freue mich besonders auf den Freitagabend, das Kulturhaus wird voll sein. Einige Karten konnten wir noch für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen, in wenigen Minuten waren sie weg. Ich bin natürlich auch auf den Auftritt der Münchener Freiheit am Samstag auf dem Rathausplatz gespannt, habe die Band noch nie live gehört. Jetzt hoffen wir nur, dass das Wetter mitmacht.

SZ: Was bleibt denn als Ertrag eines solchen Jahres? Schweißt ein solches Jubiläum eine Stadtgemeinde noch einmal intensiver zusammen?

Rechle: Ich glaube ja. Wenn man auf die Geschichte der Stadt zurück schaut und gemeinsam in die Zukunft blickt, erkennt man auch miteinander, dass man auf viele Dinge richtig stolz sein kann hier in Laupheim. Und die Erkenntnis stellt sich ein, dass wir miteinander unglaublich viel hinbekommen und uns viele wunderbare Alleinstellungsmerkmale erarbeitet haben. Wenn ich dann sehe, wie viele Menschen dieses Stadtjubiläum aktiv zusammen feiern wollen, dann habe ich schon das Gefühl, dass daraus noch einmal ein neues Wir-Gefühl erwächst. Den Eindruck habe ich in der Tat.

SZ: Die kommunalpolitische Sommerpause geht zu Ende, wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen stehen an. Manche sind überfällig, zum Beispiel: Wann kommt der seit Jahren angekündigte Neubau für Geriatrische Rehabilitation und Innere Medizin in Laupheim?

Rechle: Es hat sich einiges getan. Wir stehen kurz vor der Gründung der Zentrum für Älterenmedizin im Landkreis Biberach GmbH, an der sich Sana, der Landkreis und die Stadt Laupheim beteiligen.

SZ: Diese Gesellschaft, die den Neubau finanzieren soll, ist noch immer nicht gegründet?

Rechle: Nein, weil unterschiedliche Dinge noch abgeklärt werden mussten. Es gibt jetzt einen einigermaßen klaren Zeit- und Umsetzungsplan und einen Plan, wie wir miteinander die Bauherrenschaft abwickeln. Die Inhalte möchte ich aber zuerst mit dem Gemeinderat besprechen, bevor ich dazu ein Statement in der Zeitung abgebe. Mangels Zeit war das vor der Sommerpause nicht mehr möglich.

SZ: Das heißt, Sana steht zum Neubau für Geriatrische Reha und Innere?

Rechle: Ja, zu hundert Prozent.

SZ: Gibt es einen Zeithorizont, bis wann das Gebäude stehen soll?

Rechle: Den gibt es. Ich habe darauf gedrängt, und natürlich sind wir von Laupheimer Seite alle ungeduldig. Es ist freilich so, dass der ganz große Druck ein Stück weit von Sana abgefallen ist, als klar war, dass die Geriatrie nach Eröffnung des neuen Biberacher Zentralklinikums vorübergehend in bestehenden Räumlichkeiten in Laupheim untergebracht werden kann. Aber wir versuchen natürlich, den Druck hochzuhalten, wir möchten ja zu Ergebnissen kommen. Die Stadt jedenfalls hat ihre Hausaufgaben gemacht.

SZ: Können Sie eine Jahreszahl nennen, bis wann die Geriatrie im Neubau in Betrieb gehen könnte?

Rechle: Nach meiner Einschätzung Mitte bis Ende 2022.

SZ: Das andere große Thema ist das geplante Ärztehaus. Ihre Aussage dazu vor einem Jahr: Die Stadt wird sich engagieren, offen ist noch das Modell. Baut die Stadt womöglich selber?

Rechle: Wir sind, was die Inhalte und das Konzept anbelangt, meines Erachtens einen erheblichen Schritt weiter. Aber auch darüber muss ich erst mit dem Gemeinderat sprechen, bitte haben Sie Verständnis.

SZ: Ist die Stadt im Ärztehaus mit im Boot?

Rechle: Auf jeden Fall. Weil wir ein zentrales Interesse an einer guten haus- und fachärztlichen Versorgung haben. Wir haben ja schon frühzeitig erklärt, dass wir uns da mit voller Überzeugung in die Pflicht nehmen lassen.

SZ: Als Bauherr?

Rechle: Nicht unbedingt.

SZ: Dann bräuchte man einen Investor?

Rechle: Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten. Jedenfalls sind wir dabei, eine Lösung zu finden. Allerdings brauchen wir im Moment, aufgrund der Vielzahl unserer Projekte, die im städtischen Haushalt vorhandene Liquidität selber. Bei ergänzenden Themen suche ich deshalb nach liquiditätsschonenden Varianten.

SZ: Reden wir über das Sanierungsvorhaben „Hotel Post“. Sie haben anklingen lassen, dass die Gebäudesubstanz zusehends schlechter wird. Stirbt uns das Haus quasi unter der Hand weg?

Rechle: Es war immer klar, dass wir den Winter 2019 auf 2020 überstehen müssen, wir können nicht alles auf einmal machen. Doch dieses Projekt ist uns extrem wichtig und wir wissen, dass der Faktor Zeit eine erhebliche Rolle spielt. Ab Oktober soll deshalb im Innern entkernt und zurückgebaut werden, um die tatsächliche Bausubstanz und statische Grundstruktur sichtbar zu machen. Außerdem wollen wir noch in 2019 mit einem Fachbüro und der VHS ein Nutzungskonzept entwickeln. Dabei geht es auch um ein innovatives Raumkonzept, das Möglichkeiten des selbstorganisierten Lernens berücksichtigt. Nächster Schritt ist ein Architektenwettbewerb, und das Ziel lautet, noch in 2020 mit der Sanierung zu beginnen. Einen weiteren Winter möchte ich das Gebäude nicht mehr schutzlos dastehen lassen.

SZ: Was passiert mit dem benachbarten ehemaligen DRK-Gebäude? Die Ratsmehrheit hat Ihren Vorschlag, dort die Stadtbibliothek anzusiedeln, abgelehnt.

Rechle: Es ist schade, dass wir für das Areal noch kein Gesamtkonzept haben. Deshalb wäre es zielführend, sich zeitnah zusammen mit dem Gemeinderat Gedanken über eine sinnvolle Nutzung des DRK-Gebäudes zu machen, um vielleicht, zumindest was die Außenanlagen und die Zuwegung betrifft, doch aus einem Guss planen zu können. Das wäre dann auch die Grundlage für einen erweiterten Zuschussantrag.

SZ: Eine Großbaustelle, die demnächst kommt, ist das Rathaus. Sanierung oder Neubau – welche Stationen sind vorgesehen auf dem Weg zu einer Entscheidung?

Rechle: Die Wettbewerbsarbeiten der Architekturbüros sind da. Am Freitag, 13. September, tagt das Preisgericht und kürt die Preisträger. Am Montag, 16. September, wird das Ergebnis öffentlich im Bau- und Umweltausschuss dargestellt und beraten. Die Wettbewerbsarbeiten der ersten fünf Preisträger sind dann im großen Sitzungssaal ausgestellt, die Bevölkerung kann sie die ganze Woche über in Augenschein nehmen. Am Dienstag, 17. September, wollen wir diese fünf Entwürfe den Bürgern außerdem in einer öffentlichen Veranstaltung eigens erläutern und Fragen beantworten. Am 23. September befasst sich der Gemeinderat ebenfalls in öffentlicher Sitzung damit. Dann müssen wir mal schauen, ob wir an diesem Tag zu einem Beschluss kommen und ob sich das Gremium der Empfehlung des Preisgerichts anschließen kann. Der Gemeinderat hat das letzte Wort. Sobald wir ein „Go“ haben, für welchen Entwurf auch immer, würden wir in die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten einsteigen.

SZ: Das heißt, am 23. September könnte es zum Schwur kommen, ob man saniert oder neu baut?

Rechle: Genau. Sollte jedoch noch Beratungsbedarf bestehen, möchte ich eine Woche später eine Sondersitzung einberufen und dann einen Beschluss herbeiführen.

SZ: Sie wollen bis Ende September zu Potte kommen.

Rechle: Ich werde alles dafür tun.

SZ: Was wäre Ihnen persönlich denn lieber: ein neu gebautes oder ein saniertes Rathaus?

Rechle: Ich bin da wirklich unvoreingenommen und nicht festgelegt und lasse mich von der Qualität der Ideen leiten und überzeugen, losgelöst davon, ob es die eine oder die andere Option ist.

SZ: Wie viele Entwürfe stehen zur Auswahl?

Rechle: Von den 35 ausgewählten Büros haben 26 eine Wettbewerbsarbeit eingereicht. Von diesen 26 wiederum haben sich neun mit dem Bestand auseinandergesetzt, das geht dann in Richtung Sanierung/Erweiterung, und 17 mit einem Neubau. Für die Fragen, die wir klären wollten, gibt es also eine Menge Ansatzpunkte. Uns war wichtig, beide Optionen in der Ausschreibung als gleichwertig darzustellen, und das Ergebnis zeigt, dass uns das gut gelungen ist.

SZ: Während der Bauzeit bezieht die Rathausmannschaft Büros in der früheren Rentschler-Zentrale in der Mittelstraße. Wann verlegen Sie dorthin?

Rechle: Mitte 2020. Vorher müssen wir dort noch einiges für unsere Zwecke herrichten, insbesondere EDV und Brandschutz sind dabei wichtige Themen.

SZ: Immer öfter wird der Ruf nach einer städtischen Wohnbaugesellschaft laut. Im Silvester-Interview der „Schwäbischen Zeitung“ haben Sie verwaltungsinterne Überlegungen angekündigt, „wie und gegebenenfalls in welchen Strukturen sozialer Wohnungsbau auch von uns als Stadt weiter forciert werden kann“. Was ist daraus geworden?

Rechle: Ich habe in den vergangenen Wochen ein Grundsatzpapier erarbeitet, das historische Aspekte, aktuelle Entwicklungen in Laupheim, unseren mittelfristigen Bedarf, aber auch finanzielle und rechtliche Aspekte zum Thema „Herstellung von bezahlbarem Wohnraum durch eine städtische Wohnbaugesellschaft“ beleuchtet. Das möchte ich dem Gemeinderat bei der nächsten Klausurtagung gerne vorstellen.

SZ: Heißt das, Sie empfehlen, dass die Stadt hier einsteigt und eine Wohnbaugesellschaft gründet mit dem Schwerpunkt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?

Rechle: Ein klares Ja. Wir brauchen ein öffentliches Engagement, auch in Laupheim, weil wir den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum sonst nicht abdecken können – das lässt sich mit Zahlen belegen. Die Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat beim Heimatfestempfang gesagt, wir brauchen pro Jahr in Baden-Württemberg 65 000 neue Wohnungen. Im Moment schaffen wir maximal die Hälfte, und wir kriegen die andere Hälfte allein über Initiativen aus der Privatwirtschaft nicht hin. Aber wir müssen ja für alle Menschen in unserer Stadt sorgen. Dieses Thema brennt uns unter den Nägeln. Bund und Land haben die Notlage erkannt und Förderprogramme aufgelegt, die wir als öffentliche Hand nur anzapfen müssen.

SZ: Darauf setzen Sie?

Rechle: Natürlich.

SZ: Würde die Stadt dann als Bauherr und Vermieter auftreten?

Rechle: Ja. In der Tiefe möchte ich diese Dinge aber wirklich erst mit dem Gemeinderat besprechen.

SZ: Die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland hat angekündigt, dass sie durchaus offensiv werden will auf diesem Feld. Würde sie ein städtisches Engagement nicht als Konkurrenz betrachten?

Rechle: Wir würden uns ergänzen. Es braucht alle Kräfte, um den örtlichen Bedarf ansatzweise abzudecken.

SZ: Stichwort GWO: In Sachen Bauvorhaben Marktplatz 14/16, mit dem nicht alle Bürger einverstanden sind, sagt das Regierungspräsidium, der Denkmalschutz sei außen vor und der Ball liege im Feld der Stadtverwaltung. Gibt es von Ihrer Warte etwas Neues dazu zu sagen?

Rechle: Im Lauf des Monats werden wir das Thema abschließen, die Verwaltung muss ja aufgrund der Baurechtszuständigkeit entscheiden. Genau das werden wir tun; wir haben eine klare Haltung und werden sie ausführlich erläutern.

SZ: Stichwort Gewerbeflächen: Die Stadt will neue ausweisen und Sie sagen selber, zwei Herzen schlügen in Ihrer Brust, zu Wachstum gebe es anderseits aber keine Alternative. Wie kommen Sie klar mit diesem Zielkonflikt?

Rechle: Auch hier habe ich einen Plan, aber auch den möchte ich erst mit dem Gemeinderat besprechen. Klar ist für mich: Es wird nicht ohne Wachstum gehen, aber die Flächen, die wir dafür heranziehen, müssen so ökologisch wie nur möglich ausgestaltet werden.

SZ: Ist noch dieses Jahr Baubeginn für die Sanierung der Kapellenstraße in einem ersten Abschnitt?

Rechle: Ich hätte das gern, aber wahrscheinlich machen wir das nicht, weil wir sonst in den Winter hinein kommen und offen liegende Wasserleitungen haben – das ist der Knackpunkt. Gleichwohl versuchen wir, bis zum Heimatfest 2020 so weit zu sein, dass der Umzug rollen kann.

SZ: Seit einiger Zeit schon ist ein Verkehrskonzept in der Mache. Hören wir dieses Jahr noch etwas dazu?

Rechle: Selbstverständlich. Das ist eine der zentralen Aufgaben in der nahen Zukunft, und wir möchten über die Neugestaltung der Kapellenstraße hinaus zwingend die nächsten Schritte tun, um den Verkehr zu beruhigen und die Innenstadt dadurch aufzuwerten. Bis Anfang Oktober will unser Verkehrsplaner, das Büro Brenner Bernard, ein Verkehrsmodell erstellen, auf dessen Grundlage alle denkbaren Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Verkehrsströme durchgespielt werden können. Das Thema innerstädtisches Verkehrskonzept soll ein Schwerpunkt in den Oktober-Sitzungen sein. Bis dahin werden wir auch das künftige Parkkonzept weiterentwickelt haben und aufzeigen können, was die Verwaltung alles zum Thema Radwegeausbau für 2020 vorschlägt. Auch das soll ein Schwerpunktthema werden.