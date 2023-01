2022 dürfte vielen Laupheimerinnen und Laupheimer vor allem wegen des Krimis um die Oberbürgermeisterwahl in Erinnerung bleiben. Allerdings ist im Jahr 2022 noch einiges mehr passiert. So konnte die Stadt nach langer Pandemie-Pause wieder ihr traditionelles Kinder- und Heimatfest ausrichten. Was sonst so alles im vergangenen Jahr los war, hat Schwäbische.de in einer Bildergalerie zusammengefasst.