Das Jubiläumsmusical „CLG Superstars“ hat am Donnerstagabend in der Aula des Carl-Laemmle-Gymnasiums in Laupheim seine Premiere gefeiert. Die Schüler brachten eine bunte, witzige und unterhaltsame Geschichte auf die Bühne. Angelika Gretzinger war mit der Kamera dabei. Am kommenden Samstag um 19 Uhr wird das Stück in der Aula des Carl-Laemmle-Gymnasiums erneut aufgeführt. Der Eintritt ist frei.