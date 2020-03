Big Points für die Rot-Weißen

Mit 31:27 (14:12) hat sich der HRW Laupheim im wichtigen Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SKV Unterensingen durchgesetzt und belegt damit derzeit den fünften Tabellenplatz der Handball-Württembergliga Süd.

„Super Mannschaftsleistung“, lobte HRW Spielertrainer Roland Kroll, „jeder hat von der ersten Sekunde an gebrannt für das Heimspiel. Das war im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg.“

Der HRW begann gleich mit einem 4:0-Lauf: Dabei waren sie hellwach in der Abwehr und im Angriff haben sie ihre Würfe mit letzter Konsequenz im gegnerischen Tor untergebracht. Doch dann drehte der SKV Unterensingen auf und kam häufig im Zusammenspiel mit ihrem Kreisläufer zu Toren und glich dann in der 14. Spielminute zum 7:7 aus. Im weiteren Verlauf ging es hin und her und es blieb eine ausgeglichene Begegnung. Nach einer Auszeit des SKV Unterensingen setzte sich der HRW dann aber noch bis zur Halbzeitpause beim Spielstand von 14:12 mit zwei Toren ab. Dabei haben die Rot-Weißen vor allem eine sehr gute Abwehrarbeit gezeigt. Da Laupheim mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte, kam dort auch Spielertrainer Roland Kroll zum Einsatz und verlieh der Abwehr Stabilität und die nötige Erfahrung.

Nach dem Seitenwechsel startete der HRW Laupheim erneut sehr stark und setzte sich gleich zu Beginn beim Spielstand von 16:12 mit vier Toren ab. Diesen Spielstand hielten sie weitestgehend bis in die Schlussphase, in der Rückraumspieler Kenan Durakovic richtig aufdrehte. Fünf Minuten vor Schluss beim Spielstand von 25:21 nahm er das Heft in die Hand und traf fünf Würfe in Folge und sicherte den Rot-Weißen den wohl verdienten Heimsieg. „Es ist immer mega schön, am Samstagabend vor heimischem Publikum zu spielen“, sagte HRW Trainer, „wenn man dann noch hier das sehr wichtige Heimspiel gewinnt, ist es natürlich umso schöner.“

Am kommenden Samstag, 14. März, um 20 Uhr spielt der HRW Laupheim auswärts gegen den TSV Wolfschlugen, der derzeit den zweiten Platz belegt.