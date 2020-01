Biberacher Bachtrompeten spielen Kirchenkonzert in Laupheim

Festliche Trompeten- und Orgelklänge sind am Sonntag, 19. Januar, von 18 Uhr an in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Laupheim zu hören. Das Ensemble „Die Biberacher Bachtrompeten“ mit Michael Bischof, Timo Bossler und Hans Mohr sowie die Organistin Elisabeth Sekul begrüßen damit das neue Jahr.

Die Musiker konzertieren mit glanzvollen Trompetenkonzerten der Meister Bach und Händel, heißt es in der Ankündigung. Dabei spannt sich der stilistische Bogen von der Barockzeit mit dem „Konzert D-Dur für Trompeten & Orgel“ von Johann Sebastian Bach bis hin zur Gegenwart, mit Kompositionen von Benjamin Britten und Andrew Lloyd Webber. Natürlich haben die vier Vollblutmusiker auch an die Freunde klassischer Musik gedacht, so er-klingt der „Türkische Marsch“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit drei Trompeten.

Seit 2005 konzertieren „Die Biberacher Bachtrompeten“ in der Urbesetzung. Alle drei sind vielseitige Musiker und als Lehrer für Trompete an städtischen Musikschulen in der Region beschäftigt. Zu ihnen gesellt sich die renommierte Kirchenmusikerin Elisabeth Sekul aus Ravensburg. Von ihr werden ebenso feierliche, wie kurzweilige Orgelwerke zu hören sein.

Einen umfangreichen Teil des Konzerts gestalten die Musiker im Altarraum. Den Besuchern wie den Musikern eröffnen sich dadurch weitere interessante Klangperspektiven des Kirchenraums. Die Zuhörer, so versprechen die Musiker, dürfen sich also auf ein besonderes Konzerterlebnis mit den königlichen Instrumenten Trompete und Orgel freuen. Der Eintritt ist frei.