Biberacher Bachtrompeten musizieren in Sankt Peter und Paul

Mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen begrüßen die „Biberacher Bachtrompeten" und die Organistin Elisabeth Behrens das neue Jahr. Das Konzert in der Laupheimer Stadtpfarrkirche Sankt Peter und Paul findet am Sonntag, 23. Januar, statt; es beginnt um 18 Uhr.

Dank an Naho Kobayashi

Hans Mohr bildet gemeinsam mit Michael Bischof und Timo Bossler das Trompetentrio. Sein ausdrücklicher Dank gilt Naho Kobayashi, der Kirchenmusikerin der katholischen Kirchengemeinde Laupheim, für ihre Unterstützung.

Traditionell präsentieren die vier Vollblutmusiker glanzvolle Trompetenkonzerte und bekannte Arien ebenso wie eingängige und populäre Melodien. Der stilistische Bogen spannt sich von der Barockzeit mit Werken für Trompeten und Orgel bis hin zur Gegenwart.

Kurzweilige Orgelstücke

Seit 2005 konzertieren „Die Biberacher Bachtrompeten“ in dieser Urbesetzung. Alle drei sind vielseitige Musiker und als Lehrer für Trompete an städtischen Musikschulen in der Region beschäftigt. Von der renommierten Kirchenmusikerin Elisabeth Behrens aus Ravensburg werden ebenso feierliche wie kurzweilige Orgelwerke zu hören sein.

Einen umfangreichen Teil des Konzerts bestreiten die Musiker im Altarraum. Dadurch eröffneten sich Konzertbesuchern wie Musikern weitere interessante Klangperspektiven des Kirchenraums.