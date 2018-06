Bezirksspielfest steigt in Laupheim

Rund um und vor allem im Gretel-Bergmann-Stadion in Laupheim wird es am Sonntag „wuseln“ mit knapp 350 Kindern im Alter von neun und zehn Jahren. Diese werden am Bezirksspielfest der E-Jugend des Handballbezirks Donau-Bodensee teilnehmen. Los geht es um 10 Uhr für die 28 angemeldeten Mannschaften.

Bereits ab 9 Uhr stehen die Ausrichter vom HRW Laupheim mit Helfern bereit, um die Kinder samt Eltern und Betreuer in Empfang zu nehmen. Es werden Turniere für die gemischte und weibliche Jugend je nach Spielstärke im Modus 6:6-Feldspieler und 4:4-Feldspieler ausgetragen. An diesem Tag steht jedoch nicht nur Handball im Fokus. Die Kinder haben daneben auch Spiel- und Spaßübungen, Leichtathletik und ein Handball-Quiz zu absolvieren, deren Ergebnisse ebenfalls in die Turnierwertung eingehen.

Sollte das Wetter mit Regen einen Strich durch die Planungen machen, werden die Handballer in die nahegelegene Herrenmahd- und Rottumhalle ausweichen. Der HRW Laupheim nimmt am Spieltag mit drei E-Jugendmannschaften teil. Die E I spielt im 6:6-Modus und die E II und E III im 4:4-Modus. Für die E I gilt das Bezirksspielfest gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die 6:6-Runde in der ab September beginnenden Saison. Gegen 16 Uhr werden die Siegerehrungen das Bezirksspielfest beschließen, sodass rechtzeitig zum WM-Spiel möglichst alle sportbegeisterten Kinder und Erwachsene wieder zu Hause sein können. (jo)