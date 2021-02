Betrunkener versucht Polizisten zu beißen

Uneinsichtig und aggressiv verhielt sich am frühen Donnerstag in Laupheim ein 20-Jähriger. Bei einem Streit bat eine Frau die Polizei um Hilfe, weil sie mit ihrem Freund nicht mehr fertig wurde.

Eine Polizeistreife traf den betrunkenen und aggressiven Mann in der Mittelstraße an. Bei der Kontrolle beleidigte er die Polizisten massiv und missachtete ihre Anweisungen. Als sich der Mann entfernen wollte, musste er festgehalten werden. Mit Handschellen ging es dann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort soll er versucht haben, den Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen und sie zu beißen. Ein Arzt bestätigte die Haftfähigkeit.

Noch vor der Unterbringung in der Arrestzelle holte die Mutter ihren Sohn ab. Sie muss von dem Vorfall erfahren haben. Der 20-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.