Betrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein betrunkener Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstag in Laupheim gestürzt und hat sich leicht verletzt. Gegen 22 Uhr wurde der Polizei der Unfall in der Ulmer Straße gemeldet. Ein 41-jähriger Radfahrer war zuvor stadtauswärts auf dem Gehweg unterwegs gewesen. In gleicher Richtung fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Seat in der Ulmer Straße auf Höhe Gartenstraße. Während der Vorbeifahrt kippte der 41-Jährige nach links von seinem Rad und prallte gegen den Seat. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte den Mann. Die Polizei stellte schnell fest, dass der Radfahrer betrunken war. Den Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Demnach hatte sich der Mann mit rund zwei Promille aufs Rad gesetzt, was sehr gefährlich ist. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Alkohols im Straßenverkehr entgegen. An dem Seat entstand ein Schaden von rund 300 Euro, der Schaden am Fahrrad betrug rund 100 Euro.