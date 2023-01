Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein 41-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten bemerkten laut Polizeibericht gegen 6.35 Uhr, dass der Mann unsicher und mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein weiterer Test bestätigte den Verdacht.

Ein anschließender Bluttest sollte Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 41-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Führerschein wurde einbehalten. Sein Auto musste er stehen lassen.