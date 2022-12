Betrunken mit dem Auto unterwegs

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Wagens zu setzen oder auf ein Zweirad, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Mittwoch um 22.30 Uhr ein 65-Jähriger. Bei der Hinterherfahrt in der Konrad-Adenauer-Straße stellten die Beamten fest, dass der Mann unsicher fuhr.

Deshalb führten die Polizisten eine Kontrolle durch. Dabei stellen sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest und führten einen Alkoholtest durch. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab.

Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 65-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den VW musste er stehen lassen.