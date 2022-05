Betrunken auf dem Bulldog

Die Polizei hat in Bihlafingen einen betrunkenen Bulldog-Fahrer gestoppt. Am Freitag gegen 1.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 25-Jährigen und seinen Traktor in der Oberholzheimer Straße in Bihlafingen kontrolliert Die Beamten rochen Alkohol bei dem Mann. Ein Test bestätigte, dass der Mann deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm eine Ärztin Blut. Seinen Führerschein muss der Fahrer nun abgeben. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei kontrolliert auch weiterhin rund um die Uhr die Fahrenden in der Region. Zur Sicherheit aller.