Bestätigung für den Vorstand des TSV Laupheim

Der TSV Laupheim hat zwei arbeitsreiche Jahre hinter sich gebracht. Das hat Hilmar Kopmann, der Präsident des Vereins, bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend erklärt. Sportliches Training, aber auch etliche Wettkämpfe, Spielrunden, Turniere, Vorführungen und Sportkursangebote hätten im Mittelpunkt des Vereinsleben mit seinen 2600 Mitgliedern gestanden.

Der TSV und seine Abteilungen hätten zudem einige Großveranstaltungen bewältigt, wie zum Beispiel den 50. Fecht-Weltcup im Oktober 2017, die Schloss-Cross-Läufe, den Herbstball und erst kürzlich die Ballettmatinée im Kulturhaus sowie die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Rock 'n' Roll. Dazu kämen das jährliche Nikolausturnen und die offene Stadtmeisterschaft der Tischtennisabteilung.

Um so ein „mittelständisches Unternehmen“ harmonisch im Betrieb zu halten, müssten „viele Zahnräder im Hintergrund funktionieren“, betonte Kopmann. Auch in den vergangenen beiden Jahren sei dies dem TSV Laupheim mit seinen vielen Mitstreitern ob im Haupt- oder Ehrenamt einmal mehr hervorragend geglückt, so der Präsident. Die Sportangebote des TSV kämen gut an. Als Beispiel nannte Kopmann die Kindersportschule (KiSS), die eine traumhafte Entwicklung hinter sich habe. 127 Kinder trainierten hier und etliche stünden noch in der Warteschlange. In der Ballettschule befinden sich derzeit 130 Kinder.

Dies alles sei eine Rieseninvestition in die Zukunft des TSV, aber auch in die Zukunft der Stadt Laupheim, so Kopmann. Die gute Entwicklung des Vereins führe aber auch zu Problemen in der Praxis, wie etwa den begrenzten Hallenraum. Auch in der Geschäftsstelle sei der Verein an seine Grenzen gestoßen, so dass diese personell aufgestockt worden sei.

Mangel an Helfern

Ebenso fehle es an qualifizierten Helfern im Übungsbetrieb – vor allem für die Kurse mit den kleinsten Kindern, bei denen die Stunden oft doppelt abgedeckt werden müssten. Weiter lag der Fokus im vergangenen Jahr auf der Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung, im Zuge derer einige Sitzungen und Schulungen erforderlich gewesen seien. Finanziellen und zeitlichen Aufwand hätten die Unterhaltung der TSV Halle, wie Reinigung, Reparaturen, Renovierungen, die Pflege der Gartenanlagen oder auch Bemühungen, die Gebäudetechnik auf dem neuesten Stand zu halten, erfordert.

Was den TSV zudem noch beschäftige, sei das Sportentwicklungsprogramm der Stadt Laupheim, wie etwa der Bau der neuen Sporthalle, sagte Kopmann. „Dabei hoffen wir auf eine baldige Umsetzung und Realisierung, denn der Hallenraum ist knapp. Der TSV benötigt Entwicklungsmöglichkeiten, das Potenzial dazu hat er.“ Ganz aufgegeben sei aber auch noch nicht der Gedanke an eine Erweiterung der eigenen TSV-Halle. Zudem hoffte er auf eine baldige Öffnung des Hallenbads, um den TSV-Schwimmern wieder einen Trainingsort in Laupheim bieten zu können. Für den TSV gäbe es auch in den kommenden Jahren noch viele Herausforderungen, sagte der Präsident. „ Lasst es uns gemeinsam angehen.“

Er blicke auf zehn Jahre Tätigkeit als Präsident des TSV Laupheim zurück. Er habe das Amt immer gerne und mit Begeisterung ausgeübt und sei keineswegs „ amtsmüde“.

Vorstand in Ämtern bestätigt

So wurde er auch bei den Wahlen einstimmig für weitere zwei Jahre zum TSV Präsidenten gewählt. Ebenso in ihren Ämtern bestätigt wurden Iris Godel-Ruepp als 1. Vizepräsidentin, Gerold Bullinger als 2. Vizepräsident, Präsidiumsmitglied Martin Brunotte und die Kassenprüfer Regina Groner und Manfred Bitterle. Für den ausscheidenden Wladimir Klein wurde Tim Beck als Präsidiumsmitglied und Schriftführer gewählt.

„Der TSV boome“, sagte die 1. Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, Eva-Britta Wind in einem Grußwort. Dies zeigten steigende Mitgliederzahlen und die jährlichen Highlights des Vereins. Der TSV gehöre zu Laupheim und habe eine unheimliche Schaffenskraft. Vom Breiten- bis zum Leistungssport werde alles angeboten und der Verein leiste eine vorbildliche Jugendarbeit, lobte sie.

Bei der Mitgliederversammlung waren auch wieder einige verdiente Leistungsträger des Vereins für ihr langjähriges Wirken zu ehren. Die Ehrungen des WLSB übernahm Annemarie Wieland vom Sportkreis Biberach. Die WLSB-Ehrennadel in Bronze erhielten Wladimir Klein und Waltraud Lebherz. Renate Thomas wurde mit der WLSB-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. An die Versammlung gerichtet, sagte Wieland: „Seid bereit für ein Ehrenamt, nur so kann ein Verein funktionieren.“

Die vereinsinternen Ehrungen für mindestens 15 Jahre im Ehrenamt nahm Hilmar Kopmann vor. Er gab zu jedem Einzelnen einen Überblick über dessen Tätigkeiten und Verdienste im Verein. Die TSV Ehrennadel in Gold erhielten: Anette Hamberger, Reiner Mann, Johannes Maucher, Ulrike Pohl, Erwin Rechsteiner und Franz Staub. Insgesamt seien die Geehrten 140 Jahre im Ehrenamt für den TSV Laupheim tätig gewesen, so der Präsident.

Eine besondere Anerkennung erhielt Gerhard Fuoß. Er wurde zum TSV-Ehrenmitglied ernannt. Fuoß sei insgesamt 26 Jahre, davon 16 Jahre in führender Abteilungsposition, im Ehrenamt beim TSV tätig gewesen, sagte Kopmann. Fuoß habe die Abteilung „Wandern“ geprägt und ihr neue Impulse gegeben. Er liebe seinen Sport und die Symbiose zwischen Sport und Natur.