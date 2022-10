Besinnlich und aufrüttelnd

Mit einem berührenden Konzert hat sich der Chor „Impuls“ am Sonntag aus der dreijährigen Coronapause zurückgemeldet. Dass sich neben den Sängerinnen und Sängern auch das Publikum danach gesehnt hat, zeigte die übervolle Marienkirche. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Chorleiterin Christa Knopf hatte wieder ein ausgewogenes Programm mit besinnlichen und aufrüttelnden christlichen Popsongs zusammengestellt und ihre Sängerinnen und Sänger zu dem bewährten, kultivierten „Impuls“-Klang geführt. Sowohl a-cappella als auch behutsam begleitet von der choreigenen Band bewies der Chor, dass er in der für alle Chöre schwierigen Zeit, in der nicht oder kaum geprobt werden durfte, nicht viel verlernt hat.

Ein schöner Gedanke war es, „Evening rise“ an den Beginn des abendlichen Konzertes zu stellen. Aus einem anfangs kaum wahrnehmbaren Summen löste sich alsbald eine Melodie der Frauenstimmen, die sich dann durch den Einsatz der Männerstimmen zu einem mehrstimmigen Chorgesang steigerte. Dabei stand das Ensemble im hinteren Teil der Kirche, was den Duktus des Stücks unterstrich.

Passend zum Abend war auch das zweite Lied gewählt: „Es ist gut, in Gottes Haus zu sein“, sang der Chor bei „Gott sei Dank“ von Albert Frey. Mit strahlenden, ausgewogenen mehrstimmigen Chorklang verbreitete der Chor mit dem Stück „Ich glaube“ den Optimismus, dass das Leben „bunt genug ist, uns daran zu erfreuen“ – auch wenn die aktuelle Weltlage daran zweifeln lässt. Abwechslungsreiche Chorsätze wie das druckvolle „Freedom is coming“ oder „Das ist Freiheit“ forderten die absolute Aufmerksamkeit des Chores, die die Chorleiterin mit intensivem Blickkontakt und wenn nötig energischem Dirigat einzufordern wusste.

Zum Nachsinnen lud das meditative „Holy is the Lamb“ des Norwegers Tore W. Aas mit seinen weiten, schön gespannten Melodiebögen ein. Aufhorchen ließ der komplexe Chorsatz des Coldplay-Songs „Fix it“, dem etwas mehr Sicherheit gutgetan hätte, dessen Innigkeit aber gut zu spüren war. Einen Hauch von Country brachte „Build your kingdom here“ in den Kirchenraum. Gitarrist Egon Hagel überzeugte hier auch als Gesangssolist. „This is not the end“ behauptete der Chor zwar singend, aber tatsächlich war es das letzte Stück des Programms. Kaum war der letzte Ton verklungen, setzte rauschender Applaus ein, gefolgt von Standing Ovations. Mit herzlichen Worten bedankte sich Christa Knopf bei ihrem Ensemble, und im Namen des Chors gab Tenor Reiner Schick den Dank an die Chorleiterin zurück. Mit der Zugabe „Halte uns fest“, die dem Programm seinen Titel - „Halte mich“ - gegeben hatte, verabschiedete sich „Impuls“ von seinem Publikum.