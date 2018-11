Berufsschulen: Kreis will Biotechnologie nach Laupheim ziehen

Einen Beschlussvorschlag zur Weiterentwicklung der Kreisberufsschulen will Landrat Heiko Schmid am Donnerstag, 29. November, dem Kultur- und Schulausschuss des Kreistags unterbreiten. Das Kollegium der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach hat mit einer Protestnote reagiert und darum gebeten, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen.

Zum Hintergrund: Der Kreis will die Matthias-Erzberger- und die Karl-Arnold-Schule in Biberach erweitern. In diesem Zusammenhang strebt die Verwaltung nach eigenem Bekunden an, das Profil der beruflichen Schulen zu schärfen, Fachräume optimal auszulasten, Kleinklassen zu vermeiden und die kleineren Schulstandorte Laupheim und Riedlingen zu stabilisieren. Dazu wird nun unter anderem eine Rochade zwischen Laupheim und Biberach vorgeschlagen:

Die bisher an der Erzberger-Schule angesiedelten Bildungsgänge Biotechnologisches Gymnasium (BTG, derzeit 80 Schüler) und Biotechnische Assistenten (BTA, 41 Schüler) sollen ab dem Jahr 2020 nach Laupheim verlagert werden. Die dortige Kilian-von-Steiner-Schule, die bereits Chemisch-technische Assistenten ausbildet und seit 2013 ein Naturwissenschaftliches Gymnasium betreibt, könnte, so die Argumentation der Kreisverwaltung, auf diese Weise noch mehr zu einem „naturwissenschaftlichen Kompetenzzentrum“ werden. Die vorhandenen modernen Labore würden noch effizienter genutzt und Investitionen in kostspielige Doppelstrukturen vermieden.

Für die Erzberger-Schule wäre der Abzug von BTG und BTA ein Verlust, räumt die Kreisverwaltung ein. Anderseits bereite sich die Schule auf die generalistische Pflegeausbildung vor, die ab 2020 die klassische Ausbildung zum Altenpfleger ablösen soll. Angestrebt werde eine enge Kooperation mit der Pflegeausbildung der Sana-Kliniken. Das erfordere vermutlich zusätzliche Fachräume. Die Erzberger-Schule stärke durch diese Entwicklung ihr Profil im Bereich Soziales, Gesundheit und Pflege.

Es besteht laut Kreisverwaltung die „Option“, die jetzt in Laupheim angebotenen dualen kaufmännischen Bildungsgänge ab dem Schuljahr 2020/21 an die Gebhard-Müller-Schule in Biberach zu transferieren. Insgesamt seien sie in Laupheim „sehr schwach“ belegt. An der Gebhard-Müller-Schule werden die gleichen Bildungsgänge unterrichtet, „teilweise sind die Klassen nicht voll belegt und hätten weitere Aufnahmekapazitäten“. Aus Richtung Laupheim sei die Schule gut erreichbar.

Sollten die Kreisräte diese Überlegungen gutheißen, würden wohl alle kaufmännischen Teilzeitklassen – derzeit neun mit insgesamt 147 Schülern – nach Biberach wechseln, sagt Joachim Trautmann, Rektor der Kilian-von-Steiner-Schule. Um BTG und BTA zusätzlich in Laupheim aufzunehmen, reichten die Klassenzimmer nicht aus. Erfreulich sei, dass die kaufmännischen Vollzeitklassen nach jetzigem Stand bleiben sollen. „Insbesondere die zweijährige Berufsfachschule ist eine wichtige Schulart, um Jugendlichen nach dem Hauptschulabschluss wohnortnah die Möglichkeit zu bieten, den mittleren Bildungsabschluss zu erwerben“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage für die Kreisräte.

Die Kollegen, die in den kaufmännischen Ausbildungsgängen unterrichten, zeigten sich ob der Pläne der Kreisverwaltung verunsichert, berichtet Trautmann. „Sie fragen: Wo werde ich in Zukunft sein?“ Das sei verständlich. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht könne er die angestrebte Rochade nachvollziehen. Durch den Ausbau der Kilian-von-Steiner-Schule zu einem naturwissenschaftlichen Kompetenzzentrum „wäre langfristig die Auslastung gesichert, und damit auch der Standort“.