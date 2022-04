Berufsinfobörse in Laupheim lockt junge Menschen

Sie ist bis weit über die Stadtgrenzen Laupheims hinaus bekannt und bietet Orientierung bei der Ausbildungswahl junger Menschen: Die Berufsinformationsbörse an der Friedrich-Adler-Realschule.

In diesem Jahr findet die Berufsinformationsbörse am Mittwoch, 27. April, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr wieder in der Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim statt, nachdem die Messe 2021 aufgrund der Corona-Situation lediglich online präsentiert werden konnte.

Insgesamt haben sich 68 Aussteller aus Laupheim und der gesamten Region für die Veranstaltung angemeldet. An den im Schulgebäude aufgestellten Ständen wollen Betriebe aus Industrie, öffentlichem Dienst, Handwerk, Gesundheitswesen und vielen weiteren beruflichen Bereichen Ausbildungsberufe vorstellen und über Berufsalltag und Aufstiegsmöglichkeiten informieren.

Zudem präsentieren an diesem Tag auch mehrere weiterführende Schulen sich und ihr Angebot. Die Berufsinformationsbörse wird von einem Organisationskomitee aus Elternvertreterinnen und -vertretern geplant und durchgeführt.