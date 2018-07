Am Donnerstag war Jahrmarkt in Laupheim – und damit mal wieder ein wunder-voller Tag: Wunderwischer, Wundertücher, Wunderseifen und andere Wundertüten wurden von manchen Händlern angepriesen. Und das durchaus erfolgreich. Der SZ-Reporter hat einen dieser Wunderverkäufer bei der Arbeit beobachtet.

Bernhard weiß, was Hausfrauen wünschen. Kein Wunder, er ist ja auch schon zwölf Jahre im Geschäft. Der „dreifache Franke“, wie er sich selbst bezeichnet („Ich bin in Oberfranken aufgewachsen, in Mittelfranken habe ich gelernt und jetzt lebe ich in Unterfranken“) ist von Beruf eigentlich Maurer. 1985 hat er sich als Verkäufer von Bauelementen selbstständig gemacht, aus gesundheitlichen Gründen hat er dann aber umgesattelt. Vom Männer- zum Frauenversteher gewissermaßen.

Was Hausfrauen wünschen? „Kommen Sie her, bleiben Sie stehen. Kennen Sie schon meinen Bodenwischer?“, ruft Bernhard einer Passantin zu. Und als die Dame nur zögerlich seiner Einladung folgt, beruhigt er sie: „Sie müssen nix kaufen. Stellen Sie sich in den Schatten, das ist doch viel angenehmer.“ Und dann stellt er es ins Licht, sein extrem saugstarkes Wischwunder. Auch andere Frauen – und Männer! – bleiben stehen und lauschen den verheißungsvollen Worten des Mannes, dem Messias aller geschundenen Putzteufelchen. An der Seite hängt der klassische Klappwischer, der – dessen ist sich Bernhard sicher – bald nur noch was für Nostalgiker ist.

Kehren und wischen gleichzeitig

Denn was sein Gerät kann – und auf diese Erfindung musste die Nach-Christi-Geburt-Menschheit 2018 Jahre lang warten – ist kehren und wischen gleichzeitig. Ein Kapillarschwamm, also ein Schwamm mit kleinen Löchern („Das genaue Material weiß ich gar nicht“), macht’s möglich, dass Staub – oder verschütteter Pfeffer – aufgefegt und Feuchtigkeit im selben Vorgang aufgenommen wird. An einem Schälchen mit Wasser demonstriert Bernhard die sensationelle Saugkraft seines Wischwunders: Wie ein Hündchen schlürft der Schwamm das Wasser auf. Dann klappt er ihn im Stehen mit einem Handgriff nach innen, so dass er sich – im wahrsten Sinne im Handumdrehen – über dem Putzeimer wieder entleert. Der Schwamm natürlich. Doch damit nicht genug: Ist die eine Seite schmutzig, dreht man den Wischer einfach um – und weiter geht das pure Haushaltsvergnügen. „Ich spare mir das dauernde Bücken und viel Zeit, in der ich stattdessen meiner Frau die Füße massieren kann“, sagt Bernhard und schaut in grinsende Gesichter.

„Man merkt das Sommerloch“

Das hilft aber vorerst nichts, sein kleines Publikum hält offensichtlich nichts von Fußpflege und zieht von dannen. „Man merkt das Sommerloch“, erzählt Bernhard vormittags um halb elf dem SZ-Reporter. Sechs Geräte inklusive Ersatzschwamm und Eimer zum Laupheimer Jahrmarkteinführungssonderpreis von 40 Euro hat er in den ersten zwei Stunden verkauft. Nicht ganz schlecht, aber es geht mehr. „Bei einem guten Schnitt schaffe ich am Tag 25 bis 30 Stück“, verrät der 55-Jährige, der neben Märkten auch Messen besucht und zu Hause im Frankenland gelegentlich als Messer- und Scherenschleifer arbeitet. „Man redet halt viel und hofft, dass die, die weitergehen und nachdenken wollen, auch wiederkommen“, meint Bernhard. Manche Frauen, erzählt er, „gehen erst heim und probieren aus, ob es bei ihrem Wischer auch so geht wie bei meinem. Dann kommen sie wieder und sagen: geht nicht“. Und andere, die sein Gerät gekauft hätten, kämen wieder und meinten begeistert: „Jetzt hot sogar mein Mann mol hig’langt!“

Das ist es, was ihm an seinem Job gefällt: die Kommunikation. „Es macht Spaß, wenn die Leut’ ein bisschen dabei sind und auch mal Witze machen.“ Jetzt hockt sich Bernhard aber erstmal in seinen Stuhl und zündet sich eine Zigarette an. Doch lange Pause machen gilt nicht. „Kommen Sie her, bleiben Sie stehen“, ruft er wieder, preist nach erfolgreichem Werben die „zwei Vorteile“ eines Gesprächs mit ihm („Sie werden unterhalten, und ich steh nimmer dumm rum“) und zählt auf, dass sein Wischwunder fast alles putzen kann: Steinböden, Fliesen, BVC (mit fränkisch weichem P), Vinyl, Kork – ja auch Fenster. Nur Zähne (noch) nicht.

Testen erlaubt

Das Geschäft kommt allmählich in Schwung. Während Bernhard spricht und wischt („Ganz wichtig: Sie machen keine Achter mehr!“), bleiben immer mehr Passanten neugierig stehen. Einer unkt: „Und daheim ist das Gerät dann wie verhext. Nix funktioniert wie gezeigt.“ Deswegen darf frau respektive mann das Zaubergerät auch selbst in die Hand nehmen („Wiegt fast nix“) und testen. Damit es niemandem so geht wie der Dame, die zu ihm an den Stand gekommen sei und gesagt habe: „Ich hab das Ding schon, aber ich komme nicht damit zurecht.“ Warum? „Hat mir mein Mann gekauft.“

In Laupheim kaufen die Frauen dann doch persönlich. Eine schleppt das Wischwunder auf dem Fahrrad mit nach Hause, eine andere wirft ihre schwäbischen Pläne über den Haufen. „Ich wollte eigentlich nur mal kurz über den Markt gehen und nichts kaufen“, sagt sie. „Ich habe nur 50 Euro dabei – die kriegen halt jetzt Sie.“

Bernhard freut’s. Da lassen sich auch Misserfolge verkraften. „Die Dame, kennen Sie schon mein Wischwunder?“, fragt er eine Frau. Die antwortet: „Ich hab’ schon die Putzfrau g’habt heut’.“