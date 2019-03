Berliner Luft im schwäbischen Wunderland

Spot an, Kamera läuft: Ein Hauch von Berlinale wehte am Freitagabend bei der Verleihung des Carl-Laemmle-Produzentenpreises im Laupheimer Kulturhaus. Im Scheinwerferlicht zwei Männer aus der Bundeshauptstadt: Preisträger Stefan Arndt und Laudator Klaus Wowereit, umgeben von zahlreichen Kino- und Fernsehstars und regionaler Polit- und Wirtschaftsprominenz. Die „Schwäbische Zeitung“ hat ins Drehbuch einer rauschenden Gala gelinst.

17.30 Uhr: 1. Szene, Kulturhaus: Noch sind es eineinhalb Stunden, bis die ersten Gäste auf dem roten Teppich im Foyer von Laupheims nobler Stätte im Schloss Großlaupheim erwartet werden. Doch es herrscht bereits emsiges – und auch ein wenig nervöses – Treiben im Kulturhaus. Hausherr Bernd Leitner ist bemüht, Unbefugten den Zutritt zu einem abgesperrten Bereich beim roten Teppich zu verwehren. Oberbürgermeister Gerold Rechle ist auch schon da. Es lächelt entspannt und räumt ein: „Ein bisschen aufgeregt darf man vor so einem Event schon sein.“ Im Erd- und Untergeschoss wuseln Kulturhausmitarbeiter und Service-Helfer vom offenen Chor des Sängerbunds umher. Gebäck wird auf den Stehtischen platziert, Gläser werden poliert und die Treppe gefegt. Alles muss glänzen bei Laupheims mittlerweile zweitwichtigstem Event nach dem Heimatfest.

18 Uhr: 2. Szene, Schlosscafé: Proppenvoll ist die Kulturhaus-Gastronomie. Das erste – nicht öffentliche – Highlight des Abends steht an: Bei Häppchen, Sekt und Smalltalk dürfen sich Preisträger Stefan Arndt und weitere Prominenz im Goldenen Buch der Stadt Laupheim verewigen. OB Rechle kann seine Nervosität nun nicht mehr verbergen; Schweißperlen stehen dem Stadtoberhaupt im Gesicht, als er die Schar illustrer Gäste begrüßt. Allen voran seinen ehemaligen Amtskollegen Klaus Wowereit. Man wolle versuchen, als Gastgeber „jedes Jahr einen Tick besser zu werden“, sagt Rechle. Geht es nach Christoph Palmer, dem Geschäftsführer der Produzentenallianz, ist das nach jetzt drei Veranstaltungen gar nicht mehr nötig: „Wir waren anfangs ein bisschen skeptisch, warum es ausgerechnet Laupheim sein soll, wenn auch Städte wie Berlin oder München zur Diskussion standen. Aber die Heimat Carl Laemmles gibt dem Preis ein besonderes Gepräge. Dieser Lokalkolorit, die Herzlichkeit und Gastfreundschaft sind überwältigend.“

Überwältigt ist auch Stefan Arndt. Beim Eintrag in Laupheims Goldenes Buch muss er für die Fotografen regelrecht posieren. „Ihr seid echt unfassbar. Ich bin doch kein Profi in solchen Dingen“, sagt er im Blitzlichtgewitter. Und in seiner anschließenden Ansprache gesteht er: „In meinem Leben halte ich vielleicht alle fünf Jahre eine Rede. Die Frequenz ist ein bisschen hoch heute.“ Die Entscheidung, den Preis in Laupheim zu vergeben, sei „genau richtig“, meint Stefan Arndt. „Hier sitzen unsere Zuschauer, und hier ist die Heimat Carl Laemmles, der aus einer Hühnerfarm Hollywood gemacht hat. Ihr Preisträger heute ist ein viel kleineres Licht.“ Die Gäste bittet er, ihm nachher beizustehen, „damit ich gut durch meine Rede komme“. Spricht’s, umarmt nochmals für die Fotografen die Laemmle-Pappfigur und genehmigt sich ein Pils.

19 Uhr: 3. Szene, roter Teppich: Das große Schaulaufen beginnt. Wolfgang Fierek ist einer der ersten Fernsehstars. Er kommt mit Partnerin, aber ohne Motorradkluft. Nach und nach flanieren die Gäste über den Teppich – vom „gewöhnlichen“ Laupheimer, der eine Karte bei der SZ-Verlosung gewonnen oder anderweitig Glück gehabt hat, über lokale Prominenz bis hin zu den Film- und Fernsehstars. Christine Urspruch ist auch in echt so klein wie als Pathologin im Münster-Tatort. Hätte Rechtsmediziner Börne sie mit Glitzerjackett beim Posing vor der Fotografen-Meute gesehen, hätte er wohl gesagt: „Alberich – jetzt kommen Sie auch mal ganz groß raus!“

Martin Semmelrogge präsentiert sich stolz mit seiner neuen Partnerin, Regine Prause, die zugleich seine Managerin ist. Beim Heimatfestzug hätte man jetzt wohl ein lautes „Küssen, küssen!“ vernommen. Die Abstände, in denen die Stars sich über den roten Teppich bewegen, werden kürzer: Gaby Dohm, Caroline Beil, Samuel Koch, Amanda da Gloria, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Franziska Traub, Erol Sander. „Und wer ist das?“, fragt sich der Reporter beim Anblick einer hauchdünnen, aber nicht minder stolze Blondine. „Larissa Marolt“, heißt es von hinten. „Und was kann die?“ - „Die war bei Germany’s next Topmodel und im Dschungelcamp.“ Aha! Und wo bleibt Uschi Glas? „Erkrankt“, erfährt der Reporter später. Keine Antwort bekommt er freilich auf die Frage, ob Edgar Selge im richtigen Leben zwei Arme hat: Den in der Gästeliste eingetragenen Polizeiruf-Kommissar und seine Gattin Franziska Walser zog es doch nicht nach Laupheim.

20.10 Uhr: 4. Szene, Bühne im Otmar-Schick-Saal: Sopranistin Maria Rosendorfsky und das Laupheimer Salonorchester eröffnen den Hauptact des Abends, die Verleihung des Produzentenpreises, mit dem passenden Titel „Cabaret“. Auf der Leinwand flimmern Filmsequenzen aus dem Leben Carl Laemmles und aus seinen Werken, ehe die Moderatoren Jana Kübel und Michael Antwerpes die Bühne betreten. Mit launigen Worten vergleichen sie den Abend mit der Oscar-Verleihung („Los Angeles und Laupheim beginnt beides mit L, und Laemmle auch“) und bitten Gastgeber Gerold Rechle auf die Bühne. Der OB ist beim Blick in den Saal überwältigt davon, „wer alles den Weg in die oberschwäbische Kulturmetropole gefunden hat“. Laudator Klaus Wowereit habe Berlin mal als „arm, aber sexy“ bezeichnet, sagt Rechle und fügt an: „Ich habe alle möglichen Wortspiele ausprobiert, um eine ähnlich knackige Beschreibung für Laupheim zu finden. Letztlich bin ich auf ein anderes Wowereit-Zitat gestoßen: ,Wir sind Schwaben, und das ist auch gut so.’“

20.50 Uhr: 5. Szene, Verleihung des Carl-Laemmle-Schülerfilmpreises: Jetzt geht’s ran an die Trophäen. Zum ersten Mal wird der Schülerfilmpreis verliehen. Laupheimer Schülerinnen und Schüler waren eingeladen worden, einen Kurzfilm zum Thema „Sozial sein“ zu produzieren. Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf hofft, dass durch die Premiere „ein Carl-Laemmle-Fieber“ in Laupheim erzeugt wird. Angesteckt wurden offensichtlich schon Julia Huynh und Caprice Osswald von der zehnten Klasse des Carl-Laemmle-Gymnasiums: Sie erhalten aus den Händen von Guido Wolf, Dr. Annika Halder vom Carl-Laemmle-Förderverein und OB Gerold Rechle den Preis – eine von CLG-Lehrer Tobias Wedler gestaltete, vergoldete Laemmle-Statue. Dazu gibt’s eine Fahrt in die Bavaria-Filmstudios nach München. Ihr fünfminütiger Streifen „My inner demon“ („Mein innerer Dämon“) über das Thema Mobbing in der Schule überzeugte die Jury am stärksten. „Ich musste die E-Mail mit der Gewinnbenachrichtigung fünfmal lesen, bis ich es geglaubt habe“, erzählt Julia Huynh. Und Caprice Osswald erzählt von den Dreharbeiten: „Es waren 26 Leute dabei. Das Schwierigste war, alle dazu zu bekommen, das zu tun, was wir wollten.“

21 Uhr: 6. Szene, Lobeshymnen: Sängerin Coby Grant, begleitet von Patrick Wieland an der E-Gitarre, zieht mit ihrer bezaubernden Stimme und zwei selbst geschriebenen Balladen das Publikum in ihren Bann. Ein Durchatmen vor dem Höhepunkt des Abends: die Verleihung des mit 40 000 Euro dotierten Carl-Laemmle-Produzentenpreises an Stefan Arndt. Jury-Vorsitzender Martin Moszkowicz, nur für den Abend aus Los Angeles angereist, bezeichnet Arndts Produktionen wie „Lola rennt“, „Alles auf Zucker“ oder „Good bye Lenin“, „Das weiße Band“, „Cloud Atlas“ oder „Babylon Berlin“ als „prägend“. Der Preisträger selbst sei „ein Magier des Kinos“, ein „großer Künstler, Visionär und Macher“. Klaus Wowereit, ein langjähriger Freund und Wegbegleiter von Stefan Arndt („Wir haben schon einige Projekte zusammen gemacht“), lobt die Produzentenallianz für ihren Einfall, sich quasi selbst zu ehren, wenn es sonst keiner tut, und „die grandiose Idee“, mit der Preisverleihung auch noch Carl Laemmle zu würdigen – den Meister der Inspiration, Kreativität und wirtschaftlichen Geschicks. Attribute, die auch Stefan Arndt für sich beanspruchen dürfe. „In einer Reihe mit den bisherigen Preisträgern Roland Emmerich und Regina Ziegler zu stehen – das ist schon eine Nummer“, sagt Wowereit. Zu Arndts Erfolg trage auch dessen Frau Manuela Stehr bei, mit der Arndt im Jahr 2000 die X Verleih AG gründete. „Der halbe Preis gehört deiner Frau heute“, sagt Wowereit und erntet ein lautstarkes „Genau!“ von Stefan Arndt.

21.40 Uhr: 7. Szene, die Preisverleihung: Nach einem Film, in dem sich Weggefährten von Stefan Arndt über die Zusammenarbeit mit ihm würdigend äußern, betritt der Preisträger die Bühne – und tosender Applaus brandet auf. Nachdem er das „Laemmle“ entgegengenommen hat, tritt er ans Rednerpult – und kapituliert vor seinen Emotionen: „Jetzt ist es passiert. Mir kommen die Tränen. Die sollte man beim Film eigentlich eher dezent einsetzen. Aber ihr habt es übertrieben. Und mir meine Rede versaut“, stammelt Arndt. Die Jury-Mitglieder hätten seine Wesensverwandtschaft zu Carl Laemmle richtig erkannt: „Wir sind beide Autodidakten, der Erfolg wurde uns nicht in die Wiege gelegt – und trotzdem haben wir beide es zu etwas gebracht. Nur wurde Carl Laemmle viel größer. Er hat Hollywood gegründet. Das war mir nicht vergönnt.“ Stefan Arndt wirbt für mehr finanzielle Unterstützung für den deutschen Film und schwärmt von der Finanzkraft Laup-heims: „Das scheint mir ein Mittelstandswundernest zu sein. Vielleicht sollten wir hierher ziehen.“ Und abschließend verspricht er: „Ich komme wieder. Ich werde jeden der nächsten Preisträger hier durchs Dorf tragen.“

22 Uhr: 8. Szene und Schluss: Für viele Gäste geht der Abend jetzt erst richtig los: Bei Rinderkeule, Krustenbraten und Kässpätzle, mit einem Glas Bier, Wein, Schampus oder Gin beginnt die Promi-Jagd. Hier ein Smalltalk, dort ein Erinnerungsfoto und am Ende ein Abschwitzen auf der Tanzfläche – auch das ist die Carl-Laemmle-Produzentenpreisverleihung 2019.