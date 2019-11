Bergsteiger unterwegs im Verwall

Die Verwallgruppe ist das Ziel von neun Bergsteigern der DAV-Ortsgruppe Laupheim gewesen.

Die Tour wurde geleitet von Michael Scharpf. Als Stützpunkt diente die Kaltenberghütte. Da die Hütte bereits geschlossen hatte, wurde im Winterraum übernachtet. Von St. Christoph am Arlbergpass erfolgte der Aufstieg zur Hütte, am selben Tag wurden die Maroiköpfe (2529 Meter) überschritten. Die Gruppe genoss die herrliche Aussicht auf die umliegenden Gipfel in vollen Zügen. Am zweiten Tag wurde die Krachelspitze (2686 Meter) bestiegen. Der Abstieg zurück zur Hütte folgte dem Aufstiegsweg. Nach einer Pause ging es zurück zum Ausgangspunkt am Arlbergpass.