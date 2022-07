Endlich gibt es ein mögliches Datum für den Start von Laupheims gewählten OB

Noch bevor sich der Laupheimer Gemeinderat in die Sommerpause verabschiedet, wird er drei Monate nach der OB-Wahl in seiner Sitzung am 25. Juli über die Einsetzung des gewählten Oberbürgermeisters als Amtsverweser entscheiden. Ingo Bergmann steht für dieses Amt bereit und bekräftigt: „Ich kann der Stadt ab dem 15. August zur Verfügung stehen.“

Stadt Ulm würde Bergmann beurlauben

Nach Pfingsten hatte Bergmann bereits im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bekräftigt, dass er, falls vom Laupheimer Gemeinderat gewünscht, für eine Amtsverwesung zur Verfügung stünde. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt noch einige arbeitsrechtliche Themen mit seinem bisherigen Arbeitgeber, der Stadt Ulm, zu besprechen. Diese sind nun geklärt. „Mit der Stadt Ulm ist abgeklärt, dass ich für die gesamte Zeit der Amtsverwesung Sonderurlaub bekommen würde“, erklärt Ingo Bergmann. „Ich bin sehr froh, dass die Stadt Ulm das ermöglicht und diesen Weg unkompliziert mitgeht. Da hängt viel dran.“ Das sei der Teil der Verantwortung, die er mit einbringen könne, so Bergmann. „Ich freue mich darauf.“

Zwar hatte das Regierungspräsidium Tübingen (RP) die OB-Wahl vom 24. April, Ende Juni als gültig bestätigt. Allerdings kann Ingo Bergmann aktuell nicht als Oberbürgermeister in das Amt eingesetzt werden, bis das Verwaltungsgericht Sigmaringen über die rechtskräftige Gültigkeit der Wahl entschieden hat. Der unterlegene Kandidat Kevin Wiest klagt gegen die Entscheidung des RPs (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Laut Kommunalwahlgesetz darf nur der gewählte Kandidat zum Amtsverweser bestimmt werden.

Mit offenen Armen in Laupheim begrüßt

Bereits zum Kinder- und Heimatfestfest war Ingo Bergmann als gewählter OB zu den offiziellen Anlässen geladen. Beim großen Festumzug saß er neben der Ersten Bürgermeisterin Eva-Britta-Wind auf der Ehrentribüne. Er sei von vielen Bürgern auf dem Heimatfest mit offenen Armen begrüßt und angesprochen worden, sagt Bergmann. Auch Mitglieder des Gemeinderats seien auf ihn zugekommen und hätten ihm ihre Unterstützung zugesichert.

„Ich möchte hier herkommen, besser früher als später“, bekräftigt Bergmann. „Ich bin bereit, die Aufgabe voll zu erfüllen, den Start zu machen und anzufangen.“ Es sei „wichtig, den Übergang zu gestalten“, bis das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht abgeschlossen ist, so Bergmann. Ein weiterer wichtiger Punkt sei auch, der Ersten Bürgermeisterin und der Verwaltung die nötige Entlastung zu bringen.

Schlussendlich entscheidet der Gemeinderat

Schlussendlich entschieden über die Amtsverwesung durch Ingo Bergmann wird erst in der Gemeinderatssitzung am Montag, 25. Juli. Doch schon in ersten Gesprächen vorab kommen größtenteils positive Signale aus den Fraktionen des Laupheimer Gemeinderats. Die Räte verweisen dabei auf die große Aufgabenfülle, wichtige anstehende Projekte und vor allem die Entlastung für die Verwaltung.

Freie Wähler für Amtsverwesung

„Persönlich empfinde ich es als gut, wenn man Ingo Bergmann als Amtsverweser einsetzt. Auch, um Eva-Britta Wind und Karin Meyer-Barthold zu entlasten“, sagt Erwin Graf, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. „Ich gehe stark davon aus, dass meine Kollegen das mehrheitlich auch so sehen.“ Die Aufgabenfülle, die derzeit auf die Stadt zukomme, müsse bewältigt werden, sagt Graf. Die Verwaltung arbeite gut, dennoch brauche sie die Unterstützung.

Auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Roland Pecha, sieht das größtenteils so. „Es ist sinnvoll jemanden zu haben, damit Frau Wind wieder ihre originäre Arbeit machen kann und entlastet wird.“ Pecha sieht das „zum allergrößten Teil positiv.“ Man müsse sich nun auf die Themen konzentrieren, für die bisher keine Zeit blieb. Pecha bewertet es als positives Zeichen, dass Bergmann „aktiv in der Stadt arbeiten möchte – vorerst als Amtsverweser und später als OB.“ Allerdings kritisiert er erneut den direkten Wahlnachgang. „Hätten wir ein zweites Mal ausgezählt, hätten wir Ruhe und sicher nicht die Notwendigkeit, dass wir einen Amtsverweser einsetzen müssen.“

„Wir unterstützen Ingo Bergmann in der Wahl zum Amtsverweser. Ich hoffe, dass der Gemeinderat ihm das Vertrauen ausspricht“, sagt Martina Miller (SPD). Das sei ein wichtiges Startsignal für Ingo Bergmann und für Laupheim, sagt die Stadträtin. Nur so könne die Stadtverwaltung trotz der Klage in den aktuellen Krisen handlungsfähig bleiben.

Freie Liste in der Entscheidungsfindung

Bei der Freien Liste sei man aktuell noch in der Entscheidungsfindung, erklärt Sprecherin Iris Godel-Ruepp. Man sei in der Fraktion noch im Gespräch. „Es ist noch nicht klar, wie wir uns als Gemeinderäte dazu final verhalten wollen“, sagt Godel-Ruepp und verweist auch auf das Prozedere um den Wahlnachgang. „Wir hätten uns zur Beruhigung aller, eine Nachzählung gewünscht. Dann wären wir heute woanders.“ Natürlich wolle auch die Freie Liste mit dem eingesetzten Amtsverweser zusammenarbeiten. „Das ist überhaupt keine Frage. Es geht hier nicht um die Person Ingo Bergmann“.

Reinalter appelliert an den Gemeinderat

Bei der Offenen Liste scheint die Lage klar. „Für uns ist das überhaupt keine Frage. Wir werden ihn wählen. Die Gemeinderäte haben die Pflicht zu schauen, dass die Stadt handlungsfähig ist“, erklärt Fraktionssprecherin Anja Reinalter. „Es geht dabei nicht darum, welchen Kandidat ich gewählt habe. Die Option heißt: Bergmann oder niemand.“ Dementsprechend scharf ist ihr Appell an die anderen Mitglieder des Laupheimer Rats: „Wer da nicht zustimmt, schadet der Stadt Laupheim und hat ein falsches Verständnis von seiner Arbeit als Gemeinderat. Wir haben die Pflicht zu schauen, dass die Stadtverwaltung gestärkt wird und bestmöglich arbeiten kann. Wer nicht zustimmt, schadet der Stadt Laupheim.“

Schnellstart statt Schnellschuss

Die Zeichen stehen, diesen Bekundungen nach, gut für Ingo Bergmann, um zumindest in der Rolle des Verwesers das Amt des Oberbürgermeisters zu bekleiden. Es soll „ein Schnellstart werden, kein Schnellschuss“, so hofft der gewählte OB. Nach einem Kurzurlaub in Tirol steht er Laupheim ab Mitte August zur Verfügung. Ob es so kommt, entscheidet Ende Juli der Gemeinderat.