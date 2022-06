Beratung rund um erneuerbare Energien und Heizungsarten von Gebäuden

Ob nun ein Gebäude neu errichtet oder ein bestehendes saniert wird, ob die Heizungsanlage erneuert oder es Fragen zur Förderung gibt, bei allem müssen verschiedene bundes- und landesrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Doch welche klimafreundlichen Alternativen gibt es und wie teuer ist die Umrüstung? Ein weiteres Thema, das viele interessiert, ist die Dämmung. Die Energieagentur Biberach informiert in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg an der Außenstelle im Laupheimer Rathaus zu den Regelungen rund um den Einsatz erneuerbarer Energien sowie zur Energieeinsparung und zu Kombinations- und Förderungsmöglichkeiten. Ebenso werden Fragen zum Energieausweis beantwortet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können das kostenlose Informationsangebot bei unabhängigen Energieberatern telefonisch oder persönlich wahrnehmen. Es richtet sich sowohl an Laupheimerinnen und Laupheimer als auch an Interessierte aus dem Umland. Zum persönlichen Beratungstermin sollten Unterlagen zum Energieverbrauch (Öl, Holz, Gas, Pellets, Strom, Photovoltaik), eine Wohnflächenberechnung und die Baupläne bzw. das Baugesuch mitgebracht werden. Die nächsten freien Plätze für Beratungstermine werden am Donnerstag, 23. Juni, sowie Donnerstag, 21. Juli, angeboten. Die Termine finden jeweils ab 14 Uhr im Rathaus der Stadt Laupheim statt. Interessierte können sich per E-Mail an amt-bautechnik@laupheim.de anmelden.