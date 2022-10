Benefiz-Orgelkonzert „Verleih uns Frieden“ für den guten Zweck

Laupheim (sz) - Die Kirchenmusikerin Naho Kobayashi gibt ein Benefiz-Orgelkonzert zugunsten sozialer Projekte der Bürgerstiftung in Laupheim. Die Veranstaltung unter dem Motto „Verleih uns Frieden“ findet am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr in der Laupheimer Marienkirche statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Idee dazu stammt von Kirchenmusikerin Naho Kobayashi und aus den Reihen des Fördervereins für Kirchenmusik in Laupheim. Die Orgelstücke werden von der Kirchenmusikerin dem Motto getreu ausgesucht mit den Hauptthemen Frieden und Krieg sowie Hoffnung und Trauer. Die Werke stammen unter anderem von bekannten Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Jan Pieterszoon Sweelinck. Laut Stadtpfarrer Alexander Hermann sei es in der aktuellen Zeit auch als Kirchengemeinde wichtig, zusammenzustehen und sich für soziale Projekte einzusetzen. Die Spendenerlöse aus dem Konzert sollen für soziale Projekte im Bereich Flüchtlinge und auch für bedürftige Menschen eingesetzt werden. Hier wurde mit der Laupheimer Bürgerstiftung ein Partner gefunden, der in beiden Bereichen aktiv ist und in Laupheim als Plattform für viele ehrenamtliche Aktivitäten fungiert. „Wir sind den Veranstaltern sehr dankbar, dass sie mit den Spendenerlösen aus dem Konzert unsere sozialen Projekte in Laupheim und damit auch die Bürgerschaft unterstützen werden,“ so Fridolin Schmid von der Bürgerstiftung.