Benefiz-Orgelkonzert „Verleih uns Frieden“

Das Benefiz-Orgelkonzert von Kirchenmusikerin Naho Kobayashi zugunsten sozialer Projekte der Bürgerstiftung in Laupheim hat 1200 Euro erlöst. Die Veranstaltung unter dem Motto „Verleih uns Frieden“ fand in der Laupheimer Marienkirche statt.

Neben den 1000 Euro Spendengelder der Besucher hat der Förderverein für Kirchenmusik in Laupheim als Mitveranstalter noch weitere 200 Euro beigesteuert. Die Idee für das Benefizkonzert hatten Kirchenmusikerin Naho Kobayashi und Bernhard Armbruster vom Förderverein. Die Orgelstücke wurden von der Kirchenmusikerin dem Motto „Verleih uns Frieden“ getreu ausgesucht. Highlight des Abends war das von Kobayashi sehr emotional gespielte Abschlussstück „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ von Franz Liszt. Die Spendenerlöse aus dem Konzert werden für soziale Projekte in Laupheim eingesetzt. Hier wurde mit der Laupheimer Bürgerstiftung ein Partner gefunden, der vor Ort als Plattform für viele ehrenamtliche Aktivitäten fungiert. „Wir sind den Veranstaltern sehr dankbar, dass sie mit den Spendenerlösen soziale Projekte in Laupheim und damit auch die Bürgerschaft unterstützen,“ freut sich Fridolin Schmid von der Bürgerstiftung.