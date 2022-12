Beitrag zur Tierseuchenkasse wird fällig

Ab Mitte Dezember verschickt die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg Meldebögen an Tierhalter, um den jährlichen Beitrag zu ermitteln. Tierhalter, die keinen Meldebogen erhalten, sind verpflichtet, diese bei der Tierseuchenkasse anzufordern, wie es in der Pressemitteilung der Stadt Laupheim heißt. Meldepflichtige Tiere sind Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Truthühner, Puten und Bienenvölker, sofern sie nicht durch den Landesverband gemeldet sind. Werden bis zu 25 Hühner beziehungsweise Truthühner und keine anderen beitragspflichtigen Tiere gehalten, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht. Nicht zu melden sind Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel sowie gefangengehaltene Wildtiere wie Damwild und Wildschweine, Esel, Ziegen, Gänse und Enten.

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbytierhaltung. Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.