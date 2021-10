Beinahe-Geisterfahrer verursacht Unfall

Ein 85-jähriger verwirrter Autofahrer hat am Samstag einen Verkehrsunfall auf der B30 bei Achstetten verursacht.

Wie die Polizei mittelt, fuhr der Mann um etwa 12.50 Uhr mit seinem Opel die Auffahrt zu B30 in Fahrtrichtung Ulm hoch. Am Beschleunigungsstreifen der B30 fuhr er aber nicht wie vorgesehen in Richtung Ulm, sondern bog nach links in Richtung Biberach auf die B30 ein. Als er sich im Abbiegevorgang mitten auf der B30 befand, prallte eine 44-jährige Fau mit ihrem Kia aus Richtung Biberach kommend gegen den Opel. Ein hinter dem Kia fahrender 44-jähriger Mercedesfahrerr konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den Kia auf. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Kia sowie der Lenker des Mercedes und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in die nahegelegenen Kliniken gebracht werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 23 000 Euro. Nach SZ-Informationen blieb der Unfallverursacher unverletzt. Er musste seinen Führerschein abgeben.