Beim Pistenbully-Hersteller Kässbohrer ruht derzeit die Produktion

Dass ein bayerisches Abitur und eines aus Bremen die gleiche Leistung nachweisen, war schon bisher eine Fiktion. So ungleich wie in diesem Jahr waren die Voraussetzungen aber noch nie. Und das liegt nicht an den Bayern, denen sonst gern vorgeworfen wird, frei von Absprachen vorzupreschen.

Mit der Absage an ein schriftliches Abitur hat Schleswig-Holstein eine einsame Entscheidung gefällt – während in Hessen die Schüler bereits unter verschärften hygienischen Regeln zur Prüfung antreten.