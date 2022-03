Mit dem Neubau der Sporthalle geht es voran

Wo vor ein paar Monaten noch Wiesen waren, präsentiert sich nun der Neubau der Sporthalle Bihlafingen. „Dass der Neubau der Sporthalle sichtbar gut voranschreitet, sieht man nun von Weitem“, schreibt die Stadt Laupheim in einer Pressemitteilung.

Fassade ist fertig

Rohbau, tragender Holzbau, Dach und die Fassade sind fertig. Der Estrich wurde eingebaut, der Trockenbau wird umgesetzt. Es folgen der Sportboden und die Prallwände. Dann werden die Fliesen verlegt; Malerarbeiten und Arbeiten im Bereich der technischen Anlagen laufen zeitgleich.

Im Sommer soll die Halle fertig sein

Parallel kann man nun auch langsam im Außenbereich erahnen und sehen, wie sich das Gebäude in das Gelände einfügen wird. Hier finden derzeit Modellierungsarbeiten statt. Falls es keine Verzögerungen gibt, sollen die Arbeiten an der Sporthalle im Sommer beendet sein. „Dann kann in Bihlafingen sowohl der Schul- als auch der Vereinssport in der neuen Sporthalle ausgiebig stattfinden“, schreibt die Stadt.