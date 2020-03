Beim „Mädeles-Flohmarkt“ gibt es viel für Frauen jeden Alters

Beim „Mädeles-Flohmarkt“ der Frauengruppe Obersulmetingen gibt es alles für Mädels - wobei dies auch für „Mädels“ mit 80 oder älter gelte, sagen die Organisatorinnen Ulrika Schirmer und Monika Moll.

Alle Tische sind voll

Kleider von Größe 36 an aufwärts, Schuhe, Accessoires wie Taschen oder Schals gibt es am Samstag, 7. März, von 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen. Dies alles haben Selbstverkäufer im Angebot, dies sich zuvor angemeldet haben. Plätze gibt es keine mehr, alle Tische sind voll. Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im Vorjahr wagt sich die Frauengruppe an die zweite Auflage. Den Erlös der Veranstaltung werde die Frauengruppe einem karitativen Zweck zur Verfügung stellen - welchem, das steht noch nicht fest.

Weitere Flohmärkte

Beim „Ladys-Flohmarkt“, der am Samstag, 9. Mai, in etwas kleinerem Rahmen in der Obersulmetinger Schulturnhalle stattfinden wird, gibt es dann Bekleidung von Größe 42 an aufwärts. Am 25. April und am 17. Oktober veranstaltet die Frauengruppe ihren Bücherflohmarkt, am 21. November den Flohmarkt mit Haushalts- und Dekoartikeln. Alle Veranstaltungen finden in der Schulturnhalle in Obersulmetingen statt.

Foto: privat