Beim Graffiti-Workshop leben junge Künstler ihre Kreativität aus

Ihre Kreativität ausgelebt haben die Teilnehmer des Graffiti-Workshops im Rahmen des Laupheimer Laupfrosch-Ferienprogramms.

Jan Schaarschmidt bietet seit 13 Jahren Graffiti-Kurse für Kinder und Jugendliche an. Nun gab er an zwei Tagen Einblicke in die Entstehung der Graffiti-Kunst, in die verschiedenen Techniken und den Umgang mit den Sprühdosen.

„Am ersten Tag haben wir uns mit der Geschichte der Graffiti-Kunst auseinandergesetzt,“ erzählt Schaarschmidt. Ganz besonders habe ihn gefreut, dass von den acht Teilnehmern vier schon im vergangenen Jahr dabei waren. So bestand der Workshop aus Anfängern und Fortgeschrittenen.

Nach der Theorie wurde geübt, wie ein Graffiti-Buchstabe gemalt wird, und es wurden auch schon die ersten Leinwände besprüht. „Am ersten Tag halten sich die Teilnehmer noch genau an meine Vorgaben“, sagt der Kursleiter, „und ich bringe ihnen die handwerklichen Grundlagen bei.“ Wichtig sei ihm aber, die Mädchen und Jungs zu motivieren, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen und verschiedene Motive zu kreieren. Was diese auch gerne umsetzten und spätestens am zweiten Tag verschiedene Techniken, das Arbeiten mit Schablonen und die Kombination verschiedener Farben ausprobierten, sodass etliche sehenswerte Kunstwerke entstanden. Zum Schutz vor dem Sprühnebel trugen alle Teilnehmer Lackierermasken, und bei den theoretischen Teilen wurde auf Abstand geachtet und Mund- und Nasenschutz getragen.

Ihr mache der Workshop total Spaß, sagt etwa Melissa, die das erste Mal teilgenommen hat. „Man kann sich kreativ ausleben. Es ist interessant, die verschiedenen Sprühtechniken einmal selber auszuprobieren.“

Zu den fortgeschrittenen Sprayern kann sich Florian zählen. Er sei schon im letzten Jahr dabei gewesen und habe auch zu Hause einige Spraydosen. „Ich finde das Arbeiten mit den verschiedenen Farben spannend.“ Gerne spraye er auch mit Freunden zusammen – selbstverständlich nur an legalen Orten, betont er. Diese gäbe es in größeren Städten, die Flächen zum Besprühen bereitstellen, aber auch zum Beispiel auf dem Privatgelände seines Opas, der ihm das erlaube. „Dabei probieren wir verschiedenen Motive aus.“ Dass diese jedem gefallen, das sei ihm nicht so wichtig, sagt Florian.