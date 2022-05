Bei mir bist du groß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neun Kinder haben am Sonntag, den 24. April in St. Ulrich in Baustetten ihre Erstkommunion gefeiert. Im Festgottesdienst sprach Pfarrer Alexander Hermann den Kindern zu, dass alle Menschen bei Jesus groß sind. Bei Jesus geht es nicht darum, wer der Schnellste, Klügste, Beste oder Schönste ist. Er gibt allen Menschen Ansehen. In der Kommunion kam Jesus den Kindern ganz nahe und war auf eine besondere Art bei ihnen zu Gast. Es war schön, nach über zwei Jahren, den Gottesdienst wieder fast ohne Einschränkungen feiern zu können. Es war für alle ein sehr feierlicher und berührender Gottesdienst. Ihre Erstkommunion feierten: Linus Betz, Nicolas Grande, Rocco Hertenberger, Leo Kuhndörfer, Matteo Maucher, Jonathan Melzer, Mattea Przibille, Pablo Romer und Szimon Sadowski.