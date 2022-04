Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist du groß“ haben insgesamt 15 Kinder in Untersulmetingen am Samstag, den 23. April, als auch am Sonntag, den 24. April ihre Erste Heilige Kommunion gefeiert.

Pfarrer Andreas Ochmann hielt die feierlichen Gottesdienste, die durch die Musikgruppe „Little Mooore“ stimmungsvoll umrahmt wurden. Anschließend spielte der Musikverein „Rißtaler“ an beiden Kommuniontagen ein Ständchen.

Mit dem Wissen, dass jeder Mensch bei Jesus willkommen und wertvoll ist, genossen die Kinder ihren jeweiligen Festtag. Allen Beteiligten hierfür ein herzliches Vergelt´s Gott.

Die Kommunionkinder 2022: Leni Auchter, Johanna Böhringer, Max Grohnert, Teresa Hochdorfer, Romy Knoll, Mia Popanda, Lars Romer, Moritz Seiferling, Luca Stöferle, Mika Tanios, Sven Tikal, Alexander Vonau, Adrian Weinbuch, Laura Werz und Katharina Wiest.