Behagliche Stunden beim „Hüttenzauber“

Glühweinduft, Waffelduft, Dinnetteduft: Viele schöne Gerüche werden in der Luft liegen beim „Hüttenzauber“ am Freitag, 16. Dezember. Veranstaltet wird er von der Werkstatt für behinderte Menschen und dem Berufsbildungszentrum.

Das kleine, aber feine kulinarische Weihnachtsdörfchen in der Werkstatt für behinderte Menschen, Fockestraße 23 in Laupheim, hält von 15 bis 20 Uhr aber noch mehr Überraschungen bereit. Was steckt wohl hinter einem „Heißen Hirsch“? Ein Imbiss wird präsent sein, die Grundschule Untersulmetingen, die Friedrich-Adler-Realschule sowie Köstliches aus dem Holzofen bereichern das Angebot von Speis‘ und Trank. Um 15 Uhr ist der Auftritt des Entertainers Jo Brösele angesetzt. Die Werkstatt und das Berufsbildungszentrum präsentieren Eigenprodukte und damit Geschenkideen für Weihnachten. Um 16.30 und um 18.30 Uhr wird die Werkstatt bei Führungen vorgestellt. Auch die St. Elisabeth-Stiftung als Trägerin der Einrichtung wird mit einem Stand präsent sein und ihr umfangreiches Engagement vorstellen.