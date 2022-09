Baustetter Jugendfußballer besuchen Bundesligaspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag 18. September veranstaltete der SV Baustetten für seine Jugendfußballer von der F- und E-Jugend sowie von den Bambinis einen Ausflug ins Stadion nach Heidenheim. Nach einer etwa einstündigen Busfahrt schauten sich die insgesamt 54 Baustetter Jugendfußballer, Eltern und Jugendtrainer das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Kaiserslautern an. In einem unterhaltsamen und stimmungsvollen Spiel trennten sich beide Mannschaften 2:2. Ein besonderes Highlight erlebten die Kinder kurz vor dem Anpfiff, als sie gemeinsam mit dem Heidenheimer Maskottchen Paule eine Runde um und über den Fußballplatz laufen durften und das Publikum zu Laola-Wellen animierten. Alles in allem war es ein gelungener Ausflug und ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten.