Baustettens Musikerjugend bejubelt ein „sehr gut“ beim Wertungsspiel

Beim Kreisjugendmusiktag in Mettenberg hat die Jugendkapelle des Musikvereins „Harmonie“ Baustetten mit sehr gutem Erfolg am Wertungsspiel für Jugendblasorchester teilgenommen.

Die rund 30 Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 24 Jahren stellten sich unter der Leitung von Dirigent Stefan Birk-Braun der Jury. Mit einer Ausnahme werden und wurden alle Jungmusiker beim MV „Harmonie“ ausgebildet. Die Jugendarbeit ist eine tragende Säule der ehrenamtlichen Tätigkeit, und so war es besonders schön, dass sich nach acht Jahren wieder eine Baustetter Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten dieser Herausforderung stellte.

Als letztes Orchester trugen die Jungmusiker in der Kategorie zwei die Stücke „Acclamations“ von Ed Huckeby und „Tales from Scotland“ von Ennio Salvere vor. Besonders groß war der Jubel, als die Punktezahl 86,2 verkündet wurde, was ein „sehr gut“ bedeutet. Die zahlreichen Gesamt- und Registerproben im Vorfeld und das Probenwochenende hatten sich also gelohnt.

„Wir sind mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden“, bestätigt auch das Jugendleiterteam Amelie Keller, Jessica Herzog und Julian Kögel, die zusammen mit zahlreichen Eltern und Musikern des Vereins nach Mettenberg gefahren waren, um die Jugendkapelle zu unterstützen.