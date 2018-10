Baustetten siegt im Aufsteigerduell

Der SV Baustetten hat sich in der Fußball-Bezirksliga Riß mit einem knappen 1:0-Sieg im Aufsteigerduell gegen den TSV Ummendorf durchgesetzt. Die Gastgeber belegen nun Platz drei der Tabelle, für die Gäste dagegen wird die Situation nach der neunten Niederlage im elften Saisonspiel immer prekärer. Das Tor des Tages fiel nach einer guten Kombination der Heimelf zehn Minuten nach dem Seitenwechsel.

Die Gastgeber mussten unter anderem auf den an einer hartnäckigen Bänderverletzung laborierenden Spielertrainer Christian Endler verzichten. Der SVB hatte leichte optische Vorteile, die Gäste gefielen bei einigen Szenen durch schnelles Umschaltspiel mit zwei Halbchancen. Beide Teams hatten aber insgesamt Schwierigkeiten, echte Tormöglichkeiten zu erzielen und neutralisierten sich weitgehend. Die beste Chance ging noch auf das Konto der Gastgeber, die aber von den keineswegs enttäuschenden Gästen auf der Linie bereinigt wurde.

Rodi gelingt das entscheidende Tor

Nach dem Wechsel agierten die Hausherren zunächst einen Tick zwingender und erzielten in dieser Phase auch das spielentscheidende Tor. Nach einem Steilpass in die Spitze bediente Tobias Spähn in der Mitte Christian Rodi mit einem Querpass, der dann zum 1:0 abschloss. Kurz zuvor hatte der SVB nur das Aluminium getroffen. Die Gäste warfen danach alles nach vorne und setzten alles auf eine Karte.

SVB-Keeper Florian Raia konnte sich in der Schlussphase zwei Mal auszeichnen, den druckvoll aber auch glücklos agierenden Gästen blieb ein Treffer jedoch versagt. Die Einheimischen blieben nach Kontern gefährlich, waren aber zumeist mit Defensivaufgaben beschäftigt. Im Lager des SVB war man schließlich froh über den Sieg, für die Gäste blieb trotz eines überaus engagierten Auftritts wieder nur die Rolle des Punktelieferanten.