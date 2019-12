Baustetten hat sieben neue Ministranten

Unter dem Motto „Keine Sorge, ich denke an dich“ haben die Ministranten Baustetten jüngst einen Jugendgottesdienst gestaltet. Dabei segnete Pater Johny die sieben neuen Ministranten und Ministrantinnen Antonia Betz, Lena Betz, Johannes Frick, Helena Grande, Sophia Jerg, Carolin Link und Samira Ruscheck.

In dem Gottesdienst stand das Denken im Mittelpunkt – und zwar das konkrete Denken an Dinge und Personen, die einem Menschen wichtig sind. Der Jugendgottesdienst handelte auch davon zu begreifen, was dieses Denken bewirkt beziehungsweise was es bedeutet. Die musikalische Begleitung übernahm die Band „Soli Deo Gloria“ aus Bad Saulgau.

Neue Oberministranten

Im vergangenen Jahr hat Selina Freund ihren Dienst als Ministrantin und Oberministrantin beendet. Für ihre Arbeit möchte ihr die Gemeinde einen besonderen Dank aussprechen. Rebekka Völk, Maurice Freund, Daniel Gerner und Julia Jehle werden die Ämter der Oberministranten übernehmen. Derzeit gibt es in Baustetten 32 Ministranten und Ministrantinnen.