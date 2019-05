Baustetten gewinnt das Freitagsspiel

Der SV Baustetten hat in der Fußball-Bezirksliga Riß sein letztes Heimspiel der Saison gegen die SF Schwendi mit 2:0 (1:0) gewonnen. Der Aufsteiger Baustetten setzte jeweils zu Beginn der ersten und zweiten Halbzeit die letztlich spielentscheidenden Treffer.

Beide Teams ersparten sich eine Abtastphase und gingen sofort ins Tempo. Der Heimelf gelang dies mit schnellem Erfolg, als Maximilian Netzer einen Flankenlauf von Christian Bucher aus zehn Metern gekonnt zum 1:0 abschließen konnte (4.). Der Pokalfinalist aus Schwendi kam nach 20 Minuten zu klaren Feldvorteilen, Christian Ehe scheiterte zunächst an SVB-Keeper Florian Raia (22.). Zwei Minuten später traf SF-Kapitän Felix Koch aus 20 Metern mit einem satten Schuss nur das Aluminium. Bei direkten Freistößen von Michael Marquardt und Koch war wieder Raia auf dem Posten. Wie in Halbzeit eins erwischte die Heimelf erneut einen Blitzstart. Christian Rodi (48.) drückte eine Kopfballablage von Dragan Grgic nach einer Schwarzmann-Ecke zum 2:0 über die Linie. Beide Mannschaften hielten das Tempo hoch, die besseren Möglichkeiten hatten aber nun die Platzherren. Netzer und Rodi hätten das Ergebnis bei guten Kontern noch in die Höhe schrauben könen. Die Sportfreunde schonten sich bis zum Schlusspfiff nicht, waren im letzten Spieldrittel aber zu uneffektiv. Schiedsrichter Murat Avlayici pfiff souverän.