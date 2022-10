Band Faun entführt im Laupheimer Kulturhaus in mittelalterliche Welt

Das Musikensemble Faun hat auf seiner Tour Halt in Laupheim gemacht und das Publikum im Kulturhaus zu einem Abend der heidnischen Mystik und des mittelalterlich-nordischen Folks eingeladen. Drehleier, Dudelsack, Nyckelharpa, Pandora oder Perkussion – die archaischen Instrumente nahmen das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Zum Konzert im Kulturhaus waren zahlreiche Fans der Band erschienen, andere zeigten sich aber auch schlichtweg neugierig. Und sie dürften nicht enttäuscht worden sein: Faun präsentierte viele Stücke aus ihrem neuen Album „Pagan“, welches insbesondere in die Sagenwelt der Wikinger und Kelten führt, zelebrierte aber auch die größten Hits der Bandhistorie, wie beispielsweise „Walpurgisnacht“. Eine Lichtshow und Rauschwaden untermalten die Show eindrucksvoll. Ebenso hatten die sechs Bandmitglieder die Bühne unter anderem mit mittelalterlichen Runen dekoriert und trugen auch selbst epochentypische Gewänder und Schmuck.