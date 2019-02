Bald rollen wieder die Ersatzbusse

Bahnfahrer Richtung Bodensee müssen bald etwas mehr Zeit einplanen: die zweite Bauphase für die Elektrifizierung der Südbahn läuft von 4. März bis 14. Juli. Es kommt zu Streckensperrungen, Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, muss wegen vorbereitender Arbeiten die Strecke zwischen Laupheim-West und Biberach vom 4. bis 10. März komplett gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird eingerichtet. Am 11. März beginnen dann die eigentlichen Elektrifizierungsarbeiten, die zunächst bis 14. Juli dauern. In diesem Zeitraum wird der Abschnitt zwischen Biberach und Aulendorf komplett gesperrt und ein SEV eingerichtet. Die Strecke von Laupheim-West nach Biberach ist in diesen vier Monaten nur eingleisig befahrbar, weshalb die Regionalverkehrszüge zu veränderten Fahrtzeiten unterwegs sind.

Außer Oberleitungs- und Kabeltiefbauarbeiten sind weitere Baumaßnahmen geplant. So wird zwischen Biberach und Aulendorf eine neue Straßenbrücke über die B 465 (Südkopf Biberach) gebaut und der Fußgängersteg im Bahnhof Biberach angehoben. Im Abschnitt Laupheim-West - Biberach wird die Bahnbrücke des Gemeindeverbindungswegs am Freizeitbereich Rißtal neu gebaut, ferner gibt es Arbeiten im Biberacher Bahnhof sowie am Bahnübergang Schemmerberg. Letzterer ist von Sonntag, 3. März, 18 Uhr, bis Montag, 8. April, 7 Uhr, für den Straßenverkehr gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können hingegen weiterhin passieren. In den fünf Wochen wird laut einer Mitteilung der Bahn das Gleis mit Schiene, Schwelle und Schotter erneuert.

Die Einschränkungen des Zugverkehrs im Überblick:

4. bis 10. März: Die Züge fahren zwischen Ulm und Laupheim-West bis auf wenige Ausnahmen planmäßig. In Laupheim-West besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr über Laupheim, Schemmerberg und Warthausen nach Biberach. Reisenden in allen Regionalbahnen, die über Laupheim West nach Laupheim Stadt (ZOB) fahren, empfiehlt die Bahn, erst am ZOB in die Ersatzbusse umzusteigen, weil dadurch kürzere Wartezeiten entstehen. In der Stadt wird eine weitere Haltestelle „Schloss Kleinlaupheim“ eingerichtet, die allerdings nicht von allen Bussen angedient werden kann. Sie befindet sich an der Biberacher Straße vor dem Kreisel Rabenstraße/Parkweg (Gasthaus „Bruck“). In Biberach besteht Anschluss in Richtung Friedrichshafen/Lindau bzw. Basel. Alle Fahrten zwischen den Halten Biberach (Riß) und Biberach-Süd entfallen, als Ersatz stehen die Busse des Stadtverkehrs zur Verfügung. In der Gegenrichtung, also dem SEV zwischen Biberach (Haltestelle Freiburger Straße) und Laupheim, werden die Züge in Laupheim-West erreicht. Für die Schüler der Biberacher Bischof-Sproll-Schule wird ab Schemmerberg um 6.59 Uhr ein zusätzlicher Bus eingesetzt.

11. März bis 14. Juli: Wegen des Brückenbaus am Freizeitbereich Rißtal sowie den Arbeiten im Bahnhof Biberach und am Bahnübergang Schemmerberg ist die Strecke zwischen Laupheim-West und Biberach nur eingleisig befahrbar. Dadurch kommt es zu Fahrplanänderungen. Entlang des komplett gesperrten Abschnitts zwischen Biberach und Aulendorf wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Für Schüler des Biberacher Kreisberufschulzentrums werden zusätzlich Busse eingesetzt. Ebenso halten die SEV-Busse bei Schulanfang bzw. -ende direkt am Schulzentrum.

Am Samstag, 25. Mai, muss der komplette Abschnitt zwischen Laup-heim und Aulendorf gesperrt werden. Nähere Informationen dazu möchte die Bahn gesondert bekannt geben.

Im Abschnitt Ulm - Laupheim-West erfolgt erst wieder ab 16. September eine etwa dreimonatige Vollsperrung.