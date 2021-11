Bäcker übergeben fast 1000 Euro aus Aktion an Hospizgruppe

Seit 25 Jahren begleiten die Mitglieder der Laupheimer Hospizgruppe sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Zu diesem Jubiläum haben sich mehrere Bäckereien etwas einfallen lassen, um die Gruppe zu unterstützen.

Bäckereien aus Laupheim und Umgebung haben die ambulante ökumenische Hospizgruppe Laupheim mit einer originellen Aktion unterstützt – in den Oktoberwochen wurde das „Hospizbrot“ angeboten. Die Betriebe Baumgärtner, Mast, Bailer, Rodi, Thanner, Vorhauer und Keck waren anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gruppe sofort mit dabei und stellten ihre Back-Kunst gerne in den Dienst der Hospizarbeit.

Bunte Banderole als Kennzeichen

Eine bunte Banderole kennzeichnete dieses besondere Brot im Regal. „Es hat unter den Kunden manches Gespräch gegeben und die Flyer zur Sterbebegleitung wurden gerne mitgenommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas Biberach-Saulgau, die die Aktion begleitet. Die Einsatzleitungen der Hospizgruppe Laupheim, Inge Humm und Marianne Städele, bedanken sich herzlich für dieses besondere Engagement und für eine Spendensumme von 730 Euro. Zudem gibt die Bäckerei Mast pro Brot eine Spende an die Ehrenamtlichen weiter. So sind noch einmal 250 Euro zusammengekommen. Der ambulante Hospizdienst wird durch diese Großzügigkeit und Aufmerksamkeit für die Arbeit sehr unterstützt.