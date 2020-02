Badmintonteams machen Plätze gut

Ein hartes Stück Arbeit hat am Samstag die vier Badmintonmannschaften der SG Dornstadt-Laupheim erwartet, die aber den Heimvorteil in der Laupheimer Rottumhalle auszunutzen wussten. Einzig die Vierte musste eine Begegnung abtreten, dennoch konnte alle Teams in der jeweiligen Tabelle nach oben klettern.

Etwas gutzumachen hatte der Verbandsligist, die SG Dornstadt-Laupheim I, um Jennifer Pohl, Alexandra Wörz, Tim Rieger, Sebastian Schmid, Severin und Korbinian Wieja sowie Justin Geiger (Jugendfreigabe), die in der Hinrunde gegen den ersten Gegner des Tages, den PSV Reutlingen, eine 1:7-Niederlage einstecken hatten müssen. Zwar ging das erste Herrendoppel an die Gäste, im direkten Gegenzug konnte das Damendoppel wieder den Punkt einfahren. Im zweiten Herrendoppel konnten sich Rieger/Geiger im dritten Satz durchsetzen. Mit einem klaren Sieg von Alexandra Wörz zog die Mannschaft weiter davon, nach einer Drei-Satz-Niederlage von Korbinian Wieja blieb der Gegner aber weiter auf den Fersen. In der entscheidenden Phase legten sich Tim Rieger, Justin Geiger und das Mixed um Pohl/Schmidt voll ins Zeug und ließen ihren Kontrahenten keine Chance.

Mit diesem 6:2-Erfolg erwartete die SG Dornstadt-Laupheim I die in der Tabelle direkt vor ihr platzierte SG Ehningen/Gärtringen. Mit viel Spielbegeisterung führte das Team einen nahezu identischen Spielverlauf zur Vorbegegnung herbei, einzig das Mixed musste man im dritten Satz zum 5:3-Endstand abtreten. In der Tabelle der Verbandsliga Südwürttemberg klettert die Mannschaft auf den aktuell zweiten Tabellenplatz.

Ähnlich erfolgreich gestaltete sich der Spieltag für die SG Ehingen-Laupheim II um Lea und Kristina Köpp, Lena Sokolowski (Jugendfreigabe), Moritz Miller (Jugendfreigabe), Andreas Stier, Markus Schiedel und Thiemo Sokolowski, die sich in der ersten Begegnung dem ASV Bellenberg stellen mussten. Souverän präsentierten sich jedoch beide Herrendoppel und sicherten den Vorsprung, das Damendoppel ging knapp in drei Sätzen an die Gäste. Moritz Miller und Thiemo Sokolowski setzten sich souverän durch, Markus Schiedel wiederum musste klar abgeben. Während das Mixed an die Gäste ging, erarbeitete Kristina Köpp in einem mehr als spannenden Dameneinzel den so wichtigen fünften Zähler zum Sieg.

Angetrieben durch diesen Sieg empfing man die Mannschaft des Heidenheimer SB, dem man rasch mit zwei klaren Siegen in den Herrendoppeln die Grenzen aufzeigte. Auch hier ging das Damendoppel und das zweite Herreneinzel an die Gäste, im weiteren Spielverlauf gingen aber alle Spiele auf das Konto der SG zum 6:2-Endstand. Mit diesen vier Tabellenpunkten klettert die SG Dornstadt-Laupheim II auf Platz drei der Landesliga Zollern/Alb-Donau.

Die SG Dornstad-Laupheim III um Eleni Kallis, Margot Bauder, Carsten Lenk, Claudio Kaiser, Patrick Lüdecke (Jugendfreigabe) und Julius Nusser musste sich gegen den Schützenverein Balzheim hart ins Zeug legen. Nach Auftaktsiegen im ersten Herrendoppel und im Dameneinzel musste man das zweite Herrendoppel den Gästen überlassen. Im Anschluss ging das erste Herreneinzel von Carsten Lenk und das Dameneinzel von Eleni Kallis wieder auf das Konto der Gastgeber, Lüdecke und Nusser musste an die Gäste abtreten. Am Ende konnten aber Bauder/Kaiser einen souveränen Erfolg zum 5:3-Sieg einfahren.

In der zweiten Begegnung gegen den ASV Bellenberg II wurde die Mannschaft ihrem Anspruch eher gerecht. Mehr oder weniger deutlich gingen die meisten Spiele auf das Konto der Gastgeber. In der Bezirksliga „Alb-Donau“ belegt die Mannschaft nach diesem 6:2 den dritten Tabellenplatz.

Auch die SG Dornstadt-Laupheim IV um Anja Schupp, Nelly Rehm, Markus Gutbrot, Achim Müller, Matthias Englert, Daniel Götz und David Franz musste sich in derselben Liga im Kampf um den Klassenerhalt behaupten. Trotz verstärkter Aufstellung wollte es gegen den ASV Bellenberg II aber nicht ganz rund laufen. Nach knapper Drei-Satz-Niederlage im ersten Herrendoppel ging auch das Damendoppel an die Gäste, das zweite Herrendoppel konnte wiederum punkten. Mit weiteren knappen Niederlagen im Dameneinzel und im ersten Herreneinzel zogen die Bellenberger weiter davon, Matthias Englert und Daniel Götz konnten mit Siegen wieder aufholen. Schupp/Gutbrot verloren im Mixed, die 3:5-Niederlage war besiegelt.

Besser musste es gegen den Schützenverein Balzheim laufen. Nach hauchdünner Niederlage von Gutbrot/Steinbach im ersten Herrendoppel konnten das Damendoppel und das zweite Herrendoppel punkten. Mit einer weiteren Niederlage im ersten Herreneinzel kamen die Gäste wieder heran, mit einem hart erkämpften Sieg durch Nelly Rehm im Dameneinzel war wieder der Vorsprung da, den Matthias Englert mit einem Sieg im zweiten Herreneinzel ausbaute.

In der Folge musste Daniel Götz sein drittes Herreneinzel abtreten und wieder hing die Entscheidung vom Mixed ab. Franz/Schupp konnten sich im dritten Satz durchsetzen. Dieser 5:3-Sieg bringt die SG Dornstadt-Laupheim vom letzten auf den siebten Tabellenplatz in der Bezirksliga.