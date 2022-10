Badminton: SG Dornstadt-Laupheim III ist nicht zu bremsen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Vorrundenspieltag haben alle drei Badmintonmannschaften der SG Dornstadt-Laupheim mit dem Ausfall von Stammspielern zu kämpfen gehabt, die allesamt auswärts anzutreten hatten. Die SG III gewann zweimal souverän, lediglich die SG I und die SG II mussten Punkte abgeben.

Ersatzgeschwächt traf die ,,Erste‘‘ mit Tim Rieger, Andreas Stier, Justin Geiger, Markus Schüritz, Jennifer Pohl und Charlotte Bögelein im ersten Spiel auf den SV Waltershofen I. Top motiviert holte sich die Mannschaft einen klaren 7:1-Sieg. Lediglich das zweite Herreneinzel von Justin Geiger ging mit drei Sätzen knapp an die Gastgeber. Im Abendspiel musste sich die Mannschaft gegen den VFB Friedrichshafen mit 1:7 geschlagen geben. Einzig Tim Rieger gelang es mit dem 1. Herreneinzel, den Ehrenpunkt gegen den Gastgeber einzufahren. Mit diesem Ergebnis rutscht die SG Dornstadt-Laupheim I auf den 3. Tabellenplatz in der Badminton-Verbandsliga Südwürttemberg.

Unglücklich war hingegen der Spielverlauf der ebenfalls ersatzgeschwächten SG Dornstadt-Laupheim II gegen den SSV Ulm. Von Anfang an fand das Team um Korbinian Wieja, Thiemo Sokolowski, Markus Schiedel, Matthias Englert, Lea Köpp und Lena Sokolowski nicht ins Spiel. Die Siege im 1. Herrendoppel, im Dameneinzel und im 3. Herreneinzel ließen auf ein Unentschieden hoffen. Doch in einem spannenden Drei-Satz-Match im Mixed mit Schiedel/Köpp ging der letzte Punkt schlussendlich knapp an den Gastgeber zum bitteren 3:5-Endstand. Das Abendspiel musste der HSB Heidenheim I kampflos an die Mannschaft abgeben. Somit rutscht die SG Dornstadt-Laupheim II ebenfalls auf den 3. Tabellenplatz in der Badminton-Landesliga Zollern/Alb-Donau.

Mit einem grandiosen Resultat sorgte die SG Dornstadt-Laupheim III um Carsten Lenk, Achim Müller, Pit Geiger, Ambroise Berger, Kerstin Renz und Margot Bauder. Nach einem hervorragenden 5:3- Sieg gegen den SSV Ulm II siegte die ,,Dritte‘‘ im zweiten Spiel souverän mit 8:0 gegen den HSB Heidenheim und rutscht somit auf den 2. Tabellenplatz in der Bezirksliga.