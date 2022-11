Badminton: Die SG III bleibt weiterhin Tabellenführer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben die drei Badminton-Mannschaften der SG Dornstadt-Laupheim den vorletzten Spieltag der Saison Vorrunde abgeschlossen. Die ,,Erste“ konnte sich auf dem dritten Platz in der Badminton-Verbandsliga Südwürttemberg halten. Die ,,Zweite“ rutschte auf den sechsten Platz in der Landesliga Zollern/Alb-Donau und die ,,Dritte“ zementierte mit zwei Siegen ihren vorderen Tabellenplatz in der Bezirksliga.

Etwas holprig begann die SG Dornstadt-Laupheim I mit Justin Geiger, Severin Wieja, Markus Schüritz, Thiemo Sokolowski, Jannik Späth, Jennifer Pohl und Charlotte Bögelein gegen SpVgg Mössingen II. Nach der Niederlage im ersten und im zweiten Herrendoppel konnte Geiger im zweiten Herreneinzel überzeugen. Er gewann hauchdünn den dritten Satz mit 22:20. Für ein Unterschieden gegen den SpVgg Mössingen II musste ein Sieg im Mixed her. Pohl/Schüritz ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Im dritten Satz blieben sie konzentriert und siegten schlussendlich mit 21:18, was zum 4:4-Endstand führte. Besser musste es im zweiten Spiel gegen den PSV Reutlingen laufen. Mit 6:2 war das eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Nur die Punkte im ersten Herrendoppel und im ersten Herreneinzel gingen im dritten Satz knapp an den Gegner.

Weniger glücklich war der Spielverlauf für die SG II, die sich der SpVgg Mössingen III stellen musste. Trotz Euphorie und Biss kam die Mannschaft in der ersten Begegnung nicht richtig in Fahrt. Viele umstrittene Spielentscheidungen zu Ungunsten der SG II taten noch das Übrige zum Spielverlauf. Am Ende konnten die SG’ler nur das Damendoppel, das Dameneinzel und das Mixed auf ihr Konto buchen und mussten sich mit einer 3:5-Niederlage geschlagen geben. Auch im Abendspiel gegen den VfL Herrenberg II lief es für die ,,Zweite“ nicht rund. Zwar siegte die Mannschaft im dritten Herreneinzel und im Mixed, jedoch gingen die anderen Spiele unglücklich und knapp an den Gegner.

Ungeschlagen ging die dritte Mannschaft mit Matthias Englert, Carsten Lenk, Pit Geiger, Ambroise Berger, Nico Blasevic, Lena Sokolovski und Eleni Vomhof gegen den SF Illerrieden und SG Ulm/Wiblingen ins Rennen. Zwei klare Siege mit 7:1 gegen SF Illerrieden und 7:1 gegen die SG Ulm/Wiblingen sprechen aber eine deutliche Sprache und unterstreicht die Ambitionen auf den Aufstieg mit Einnahme der Tabellenspitze in der Bezirksliga Alb-Donau.