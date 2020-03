B1-Jugend siegt im Derby bei der TSG Ehingen

A-Jugend-Verbandsstaffel: FV Olympia Laupheim – SV Gruol 1:1 (1:0). In einer sehr fairen Partie kam die A-Jugend des FV Olympia im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Gruol nicht über ein Remis hinaus.

Der Plan der Olympianer, den Gegner früh unter Druck zu setzen, ging zunächst gut auf. Immer wieder konnten frühe Ballgewinne im Mittelfeld verzeichnet werden, die Mehrzahl der Zweikämpfe gewannen die Laupheimer. Der SV Gruol hatte große Schwierigkeiten im Aufbauspiel und konnte sich phasenweise kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Einziges Manko im Spiel des FV Olympia war zunächst, dass aus dem vielen Ballbesitz nur wenige gute Torgelegenheiten resultierten. Eine von diesen nutzten die Olympianer in der 36. Spielminute, als Ismael Demiray das verdiente 1:0 für die Heimelf erzielte. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.

Auch nach der Halbzeitpause spielten die Laupheimer druckvoll weiter und erspielten sich mehrere Torchancen, versäumten es aber, den knappen Vorsprung auszubauen. Und das sollte sich rächen – nach einem Fehler in der Defensive des FV Olympia erzielte ein Gästespieler den völlig überraschenden Ausgleich. Die Olympianer drängten in der Folge auf die erneute Führung, doch die Gäste verteidigten ihr Tor mit Glück und Geschick.

So blieb es am Ende beim Unentschieden, mit dem die Laupheimer angesichts der vielen ausgelassenen Torchancen nicht zufrieden sein können. Der FV Olympia bleibt in der Tabelle Siebter, der SV Gruol ist mit nun fünf Punkten nach wie vor Vorletzter.

B1-Jugend-Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Olympia Laupheim 1:2 (0:1). Zu einem eminent wichtigen Sieg kam die B1-Jugend vor einigen Zuschauern im Derby bei der TSG Ehingen.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften auf dem kleinen Kunstrasenplatz der TSG ab. Die Olympianer hatten mehr Ballbesitz, taten sich gegen robust agierende Ehinger zunächst jedoch schwer. Die TSG trat defensiv auf und versuchte, über lange Pässe zu Torchancen zu kommen, was kaum gelang. Die Laupheimer spielten ansehnlich, ließen allerdings oft den finalen Pass oder die letzte Präzision vermissen. Unmittelbar vor der Pause belohnte sich der FV Olympia dann für einen guten Auftritt in Halbzeit eins, als Moritz Stöhr den Ball im Anschluss an einen Eckball im Ehinger Tor versenkte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Die Ehinger kamen druckvoll aus der Kabine und drückten auf den Ausgleich. Das Spiel wurde nun von vielen Zweikämpfen geprägt. Die Heimelf kam zu mehreren Standards, von denen sie einen sieben Minuten nach der Halbzeit nutzte. Eine zu kurz abgewehrte Ecke schoss ein Ehinger aus 16 Meter zum Ausgleich ins Laupheimer Tor. In der Folge entwickelte sich ein Abnutzungskampf. Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld schickte Hannes Schacher Niklas Madl mit einem klasse Pass auf die Reise, der frei vor dem Tor cool blieb und zum 2:1 für den FV Olympia einnetzte. In der Schlussphase warfen die Ehinger alles nach vorne, scheiterten jedoch ein ums andere Mal an der aufopferungsvoll agierenden Defensive der Olympianer, die ihrerseits gute Konterchancen schlampig ausspielte.

Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg in Ehingen, mit dem der FV Olympia in der Tabelle auf Rang fünf springt.